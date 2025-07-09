三星Galaxy Z Fold7與S25 同步搭載高通Snapdragon 8 Elite晶片
高通技術公司今日宣布，專為Galaxy設計的Snapdragon 8 Elite行動平台將驅動全球三星Galaxy Z Fold7機種。Snapdragon 8 Elite行動平台搭載全球最快的新一代客製化高通Oryon CPU和先進的高通Hexagon NPU，為摺疊裝置帶來前所未有的強大Galaxy AI體驗。
高通技術公司資深副總裁暨行動終端裝置事業部門總經理Chris Patrick表示：「過去20多年來，高通與三星攜手合作，徹底革新了行動產業。每一年，我們不斷超越自我，提供最卓越的頂級行動體驗。專為Galaxy量身打造的Snapdragon 8 Elite行動平台，最初導入於Galaxy S25系列，現已延伸至Galaxy Z Fold7，將為使用者帶來先進的AI體驗，包括可直接在裝置上理解語音、語境與影像的多模態生成式 AI技術。我們迫不及待想讓消費者在Galaxy Z Fold7上體驗Snapdragon 8 Elite for Galaxy帶來的全面性能。」
高通CDMA技術有限責任公司（韓國）資深副總裁暨高通亞太區總裁O.H. Kwon表示：「我們很高興能將Snapdragon 8 Elite for Galaxy（最初搭載於全球Galaxy S25系列）的強大性能導入Galaxy Z Fold7。此次產品的發表，象徵著高通與三星策略合作的重大時刻，我們將先進AI、頂尖效能和無縫連網能力等技術帶入超薄摺疊外型設計，為行動創新樹立全新標竿。」
三星電子副總裁暨行動通訊事業部技術策略團隊負責人Inkang Song表示：「此次搭載Snapdragon 8 Elite for Galaxy的Galaxy Z Fold7產品發表，展現了三星與高通技術公司共同致力於創新的承諾。Snapdragon 8 Elite for Galaxy可望進一步提升Galaxy Z Fold7表現，包含裝置上AI、相機功能或連網能力等各方面，帶來無與倫比的行動體驗。
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 Sony Xperia 1 VII旗艦手機爆3災情！台灣官方跟進日本「暫停出貨銷售」
📢 Switch 2上市前搶先玩！這11款遊戲必玩
📢 iPhone 17 Air對決Galaxy S25 Edge！超薄大勝但被爆「其他地方沒這麼驚豔」
📢Windows 10續命大絕又來了！不想升級Win11最後方法曝光 多1年支援
📢 小米手環10開賣！5亮點當千元高CP穿戴裝置 可直攻NFC版本更好用
📢 得獎公布／ASUS TUF Gaming初音未來聯名電競組開箱！鍵鼠全套香翻
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言