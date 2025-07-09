三星Galaxy Z Fold7與S25 同步搭載高通Snapdragon 8 Elite晶片

高通技術公司今日宣布，專為Galaxy設計的Snapdragon 8 Elite行動平台將驅動全球三星Galaxy Z Fold7機種。Snapdragon 8 Elite行動平台搭載全球最快的新一代客製化高通Oryon CPU和先進的高通Hexagon NPU，為摺疊裝置帶來前所未有的強大Galaxy AI體驗。

高通技術公司資深副總裁暨行動終端裝置事業部門總經理Chris Patrick表示：「過去20多年來，高通與三星攜手合作，徹底革新了行動產業。每一年，我們不斷超越自我，提供最卓越的頂級行動體驗。專為Galaxy量身打造的Snapdragon 8 Elite行動平台，最初導入於Galaxy S25系列，現已延伸至Galaxy Z Fold7，將為使用者帶來先進的AI體驗，包括可直接在裝置上理解語音、語境與影像的多模態生成式 AI技術。我們迫不及待想讓消費者在Galaxy Z Fold7上體驗Snapdragon 8 Elite for Galaxy帶來的全面性能。」

高通CDMA技術有限責任公司（韓國）資深副總裁暨高通亞太區總裁O.H. Kwon表示：「我們很高興能將Snapdragon 8 Elite for Galaxy（最初搭載於全球Galaxy S25系列）的強大性能導入Galaxy Z Fold7。此次產品的發表，象徵著高通與三星策略合作的重大時刻，我們將先進AI、頂尖效能和無縫連網能力等技術帶入超薄摺疊外型設計，為行動創新樹立全新標竿。」

三星電子副總裁暨行動通訊事業部技術策略團隊負責人Inkang Song表示：「此次搭載Snapdragon 8 Elite for Galaxy的Galaxy Z Fold7產品發表，展現了三星與高通技術公司共同致力於創新的承諾。Snapdragon 8 Elite for Galaxy可望進一步提升Galaxy Z Fold7表現，包含裝置上AI、相機功能或連網能力等各方面，帶來無與倫比的行動體驗。