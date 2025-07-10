美將在月底發布半導體關稅稅率 業界面臨「三殺日」

經濟日報／ 本報綜合報導
美國商務部長盧特尼克8日表示，將在7月底或8月1日發布半導體關稅稅率決定。美聯社
美國商務部長盧特尼克8日表示，將在7月底或8月1日發布半導體關稅稅率決定。美聯社

美國商務部長盧特尼克8日表示，將在7月底或8月1日發布半導體關稅稅率決定。半導體業認為，雖然台廠直接銷美比重很低，仍擔心屆時美國眾多關稅逐步拍板後，將成「三殺日」，包括客戶端因轉嫁對等關稅回頭砍半導體價格、半導體廠自己面臨的半導體關稅、以及新台幣強升匯損壓力，堪稱「火燒連環船」。

談到半導體關稅，盧特尼克指出，川普說過，「如果沒有在美國建廠，他們將面臨高稅率。但如果你正在美國建廠，他或許會考慮讓你有時間建。我認為他在內閣會議中提到這點。讓你們有時間去蓋，像是一年、一年半、或許兩年的時間興建，之後關稅會高得多。但這些細節將在月底出爐，總統將敲定」。

圖／經濟日報提供
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全球半導體業界一直在等待調查結果，擔心結果可能會左右美國對半導體產品的關稅稅率。商務部長的任務是進行國安調查，並向總統提交調查結果和建議。美國總統必須在收到商務部長報告後的90天內，決定是否同意調查結果並做出決定。

業界憂心，7月底或8月1日美國眾多關稅逐步拍板後，恐成為半導體業界的「三殺日」。第一殺是，目前出口產品多由客戶買方支付到岸關稅，即台灣出口到客戶指定測試或組裝段區域，可能是東南亞或是大陸，完成成品後再轉口美國，客戶負擔關稅。

由於關稅將直接由客戶吸收，在成本管控考量下，憂心後續客戶會要求供應商降價來配合成本管控，或是改以不同貨幣方式報價設備進而讓利給客戶端，都會對台灣廠商產生負面影響，考驗個別廠商應對策略。

第二殺是，即便台灣半導體廠直接銷美的產品並不多，但有半導體關稅這個緊箍咒束縛著，還是多少不利後市。第三殺則是，新台幣升值態勢看來相當明確，關稅議題搞得全球產業界神經緊繃之餘，台廠還得花心思展開「搶救匯損大作戰」，相當傷神。（記者尹慧中、鐘惠玲、李孟珊、編譯葉亭均）

半導體 美國商務部 關稅

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