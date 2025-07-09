Meta砸千億加碼雷朋母公司 衝刺AI眼鏡

彭博引述知情人士報導，Meta已買下全球最大眼鏡製造商、雷朋（Ray-Ban）母公司依視路陸遜梯卡集團（EssilorLuxottica）少數股權，總金額約卅億歐元（約台幣一○二四億元）。Meta也考慮再加碼，持股比重未來可能拉高到百分之五。

外資高盛證券認為，隨Meta、Xreal、Rokid、RayNeo、魅族、INMO等品牌加速推動，小米、蘋果也傳出即將推出相關產品，全球消費級AI眼鏡市場進入百花齊放階段。

隨著科技巨頭紛紛搶進智慧眼鏡市場，將帶動相關供應鏈升溫，法人點名，特別是顯示模組、光學鏡頭、感測器與語音辨識技術等關鍵零組件廠商，值得關注。

Meta先前攜手雷朋搶攻AI眼鏡市場有成，如今砸重金加碼雷朋母公司股權，業界解讀是為大力衝刺AI眼鏡布局做準備。過去幾年，Meta和EssilorLuxottica聯手開發AI眼鏡，Meta已在販售首款內建相機和AI助理的雷朋眼鏡，二○二一年首度亮相，雙方六月又攜手推出Oakley品牌的智慧眼鏡。EssilorLuxottica執行長米勒里（Francesco Milleri）去年透露，Meta有意入股，這項計畫直到最近才成真。

這筆交易也符合Meta執行長祖克柏近年大力推動AI的決心，AI已成為該公司最優先、也是最燒錢的重點項目之一，智慧眼鏡正是這項布局的關鍵。祖克柏曾說，Meta過去只能靠其他品牌的手機，間接提供自家應用程式和服務，如今有了自有硬體，Meta就能掌握產品設計和銷售通路的主導權。

外電報導，這次入股，讓Meta能更深入了解製造技術、利用全球通路，有助於把智慧眼鏡真正做成大眾化商品。對EssilorLuxottica來說，這筆交易形同進一步卡位科技領域，未來若Meta的創新願景成真，對EssilorLuxottica來說也將是利多。