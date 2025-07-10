華碩：匯率關稅不確定 下半年難說
美國陸續公布對各國對等關稅新稅率，業界擔心台灣最終稅率不如預期，華碩共同執行長許先越昨天說，過去華碩已談了不少應對關稅作法，等到關稅的稅率確定之後，華碩才會進一步看需不需要調整作法，「目前就是Wait and See（靜觀其變）」。此外，由於關稅及匯率都還不確定，他也坦言，下半年ＰＣ市況還很難說。
「品牌雙Ａ」華碩、宏碁昨公布六月營收。華碩六月的集團營收為六八五點七三億元、年增百分之十七點三；第二季營收一八八○點○七億元，季增百分之廿七點三、年增百分之廿九點七四。華碩表示，今年第二季電競產品營收大幅增長，ＡＩ伺服器出貨也逐步提升，推升當季營收表現。
宏碁方面，今年六月營收二八六點八五億元、年增百分之一點七五，為三個月新高；第二季營收六六四點四八億元，季增百分之八點三三、年減百分之一點○三。
宏碁今年六月產品營收亮點包括，ＮＢ年增百分之十一點九、桌上型電腦年增百分之十九點三、Chromebook年增百分之八點二、商用電腦年增百分之七點九。
而華碩昨宣布加入由台大電機資訊學院發起的「ＡＩ電資大聯盟」，許先越在會前受訪表示，因為美國對台灣對等關稅還沒公布，而過去華碩已談了不少應對關稅作法，等到關稅的稅率確定之後，華碩才會進一步看需不需要調整作法，「目前就是Wait and See」。
至於匯率影響，他說，公司無法控制匯率，但華碩會盡量做內部能控制的事，比如強化產品創新，像華碩最近公布的ROG Xbox Ally，這代表華碩持續在創新產品領域耕耘，透過產品差異化強化競爭力。
另外，匯率變動很多是跟公司內部營運有關，比如怎麼讓零組件待在公司時間縮短，華碩會盡量減少匯率變化造成的衝擊。不過，他也坦言，下半年ＰＣ市況現在還很難講，主要是匯率及關稅問題都還不確定。
台幣兌美元匯率昨貶值八點二分、收廿九點一五元，四個交易日累計貶值三點二二角。匯銀人士說，美元指數再度走強，帶動亞幣貶值；此外，中央銀行研議對外資買賣台股的Ｔ+１制度，促使外資大量匯出，因此儘管台股昨上漲一六四點、收二萬二五二七點，但台幣匯率仍繼續貶值。
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