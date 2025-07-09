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全球PC出貨增 蘋果、華碩猛飆

聯合報／ 編譯季晶晶、記者吳凱中／綜合報導
IDC統計，第二季全球PC出貨量年增百分之六點五至六八四○萬台，前五大廠商中以蘋果、華碩增幅最大。本報資料照片
IDC統計，第二季全球PC出貨量年增百分之六點五至六八四○萬台，前五大廠商中以蘋果、華碩增幅最大。本報資料照片

研調機構IDC八日公布報告指出，第二季全球個人電腦（PC）出貨量年增百分之六點五至六八四○萬台，前五大廠商中以蘋果華碩增幅最大，帶動廣達、鴻海及和碩等相關供應鏈當季出貨表現。不過，IDC示警，雖然多數地區的PC市場成長強勁，但美國已開始感受到進口關稅衝擊支出的壓力。

IDC全球裝置追蹤事業群副總裁雷斯表示，在不確定的市場環境中，看到成長似乎很奇怪，但其實這股動能背後的因素錯綜複雜，「產業供應鏈正盡力因應各種不確定性，因為沒人想錯失機會，但同時，考慮到上半年出貨強勁，導致庫存積壓的風險升高。更大的問題在於，進入第三季末及之後的整體需求變化」。

品牌商可能因各自策略，分散於不同時間和地區調漲價格，這也可能促成部分業者為清理庫存而推出促銷方案，在預期漲價之際，反而出現降價優惠。

不過，美國市場上季持平，IDC行動裝置追蹤研究副總裁鮑查德指出，「我們原本預期美國市場因年初庫存增加而降溫，但現在看到的狀況可能顯示，當地的PC需求因預期進口關稅即將生效而減弱」。

他也說，其他地區的PC需求依然強勁，主要是設備老化亟需汰舊換新，加上企業和消費者持續轉向Windows 11系統。

針對美國市場提前備貨，宏碁董事長陳俊聖先前指出，宏碁在美國沒有提前拉貨，目前庫存大約六至八周，庫存並沒有特別異常的現象。華碩共同執行長胡書賓五月初在法說會表示，公司去年第四季開始部署相關因應措施，於美國市場啟動策略性備貨，產品類別包含筆電與主機板等；他說，目前華碩在美國的通路備貨約可支應三至六個月，視產品類別而定。

據統計，今年第二季出貨量前五名的PC製造商與第一季相同，聯想出貨量大增百分之十五點二至一千七百萬台，出貨市占率年增一點八個百分點到百分之廿四點八，蟬聯榜首。

惠普（HP）出貨成長百分之三點二到一四一○萬台，但出貨市占率萎縮○點六個百分點至百分之廿點七，位居第二。戴爾（DELL）出貨下滑百分之三到九八○萬台，市占率從去年同期的百分之十五點七衰退到百分之十四點三，排名第三。

第四名的蘋果是大贏家，出貨量激增百分之廿一點四到六二○萬台，出貨市占率也擴增一點一個百分點至百分之九點一。華碩出貨也大幅成長百分之十六點七至四九○萬台，市占率去年同期百分之六點六擴大到百分之七點二。

IDC 惠普 戴爾 聯想 華碩 蘋果

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