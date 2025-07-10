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三星推新折疊機 AI應用更流暢 台積、大立光、晶技等受惠

經濟日報／ 記者陳昱翔劉芳妙／台北報導
三星正式推出新款折疊旗艦機Galaxy Z Fold 7、Galaxy Z Flip 7。三星／提供
三星正式推出新款折疊旗艦機Galaxy Z Fold 7、Galaxy Z Flip 7。三星／提供

手機品牌龍頭三星昨（9）日於美國紐約布魯克林舉辦Galaxy Unpacked 2025發表會，今年發表會以「The Ultra Experience Is Ready To Unfold」（極致體驗準備好被揭開）為主題，正式推出下半年新款折疊旗艦機Galaxy Z Fold 7、Galaxy Z Flip 7。

根據最新公布，Z Fold 7新機售價1,999美元，Z Flip 7新機售價為899美元。

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

Z Fold 7處理器持續採用由台積電（2330）打造的高通驍龍8 Elite for Galaxy， CPU（中央處理器）效能較前代提升38%，GPU（圖形處理器）較前代提升26%，NPU（神經網路處理器）則較前代提升41%，讓AI應用更流暢，並具備4,400mAh電池續航力，並提供海影藍、夜墨黑、粹霧銀等三色，主鏡頭升級為2億畫素，內頁螢幕相機提升至1,000萬畫素，外界預期，主要由大立光供貨，還有石英元件廠晶技等。

業界人士分析，由於三星是折疊機龍頭廠，新機銷售狀況幾乎是產業風向球，若銷售優於預期，未來折疊機市場勢必會持續擴大，國內供應鏈同步受惠。

今年三星折疊機主打更加輕薄的體驗；其中，Z Fold 7展開機身厚度僅4.2mm，折疊厚度為8.9mm，較前代厚度減少26%，重量降為215克，而Z Flip 7展開機身厚度為6.5mm，折疊厚度為13.7mm，重量僅188克。

三星指出，新款Galaxy Z系列之所以能在厚薄度全面進化，在於轉軸設計全面革新，轉軸的厚度較前代薄近30%，因此能為用戶帶來更纖薄的極佳握持感。

Z Flip 7則搭載三星自家處理器Exynos2500，電池容量為4300mAh，該機種尺寸較Z Fold 7精巧，但本次多功能封面尺寸則提升至4.1吋，邊框縮窄70%，加上厚薄度進化，讓整台手機更具可攜性，機身顏色則提供海影藍、墨夜黑與輕緋紅等三色。針對未來上市計畫，台灣三星指出，目前新款Galaxy Z系列已規劃25日起在特定市場上市，而台灣上市計畫未定，將在後續陸續對外公布，並會推出多項活動來促進買氣。

據了解，三星自2019年推出全球首款折疊機後，至今每年都會更新產品線，且全球折疊機市占率逾六成，遙遙領先其他競爭對手，折疊機霸主地位相當穩固。

三星 處理器

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