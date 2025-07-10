vivo揪蔡司 推輕薄折疊機款

智慧手機品牌大廠vivo昨（9）日宣布攜手蔡司，首度在台推出大折疊旗艦機X Fold5，訴求輕薄、高效續航，並導入全新AI功能，vivo台灣總經理陳怡婷看好，新機有助於vivo衝刺中高階手機市占，「現在就怕沒貨可賣。」

vivo X Fold5搭載高通驍龍8 Gen 3晶片，訴求機身重量217克，厚度薄至9.2毫米，更採用碳纖維骨架鉸鏈，經歷高達60萬次摺疊測試，打造兼顧穩定性與耐用性的輕量轉軸結構。

外界預期，高通驍龍8 Gen 3晶片主要由台積電（2330）代工生產，至於鏡頭為大立光供貨，隨vivo新機衝刺市占，供應鏈營運同步進補。

陳怡婷表示，vivo在2025年躍升為台灣第三大手機品牌，寫下品牌發展的重要新頁。延續這股成長動能，vivo積極拓展產品版圖，首度在台推出折疊旗艦機vivo X Fold5，輕薄訴求，顛覆摺疊機「厚重笨重」的刻板印象，更以旗艦級效能、蔡司專業影像與頂尖續航力，樹立折疊手機新標竿。

至於X Fold5內螢幕配備8.03吋2K蔡司大師色彩螢幕，具備精準顯色與對比鮮明，支援護眼顯示調光技術，外螢幕搭載蔡司大師色彩螢幕，並升級第二代鎧甲玻璃，抗刺破能力提升30%。

陳怡婷分析，vivo在多年前投入影像研發，與蔡司合作，並在疫情前，台灣vivo就決定不再以中低階價格戰產品為主，目前台灣前四大品牌蘋果、三星、vivo和OPPO的市占率趨穩，vivo在洗牌戰勝出。

vivo也打破傳統銷售手法，推出「預先登記」，在未知公開售價和上市方案前，開放預先登記，22日前成功完成預先登記，並至指定通路預購成功者，加贈螢幕意外保固12個月。