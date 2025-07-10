AI競賽各國火力全開 拚後發先至

經濟日報／ 記者林薏茹／台北報導

隨著全球AI競賽日益白熱化，歐洲正以空前規模的大手筆投資，力拚在AI賽局中後發先至。

除歐盟啟動總額高達2,000億歐元的「InvestAI」計畫外，德國軟體巨頭SAP也將攜手德國大廠共同興建AI資料中心，法國則由阿拉伯聯合大公國最富裕酋長國阿布達比所支持的AI投資公司MGX資金火力奧援，打造AI資料中心。

歐盟已啟動一項總額高達2,000億歐元的InvestAI投資計畫，除投入AI領域外，也要用於建立尖端AI基礎設施，以加速歐洲的數位轉型。這筆鉅資中，多達75%（約1,500億歐元）將來自民間投資，主要用於建設先進的AI超級工廠、發展次世代AI模型，並加速對新創公司的投資。

德國企業也積極爭取設廠機會，SAP、德國電信、Ionos、Schwarz集團與西門子等德國企業積極籌組聯盟，計畫聯合向歐盟提出申請，並傳出目前已進入談判階段。法國也積極推進AI布局，並與輝達及「中東金主」攜手。輝達與阿布達比科技投資公司MGX，5月宣布聯手法國國家投資銀行及新創公司Mistral AI，要建立歐洲最大的AI資料中心園區。

AI 德國 投資銀行

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