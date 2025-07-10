華碩：下半年PC市況難說

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

川普政府發動關稅戰，開始衝擊全PC最大市場美國民眾的買氣，談到關稅議題，華碩（2357）共同執行長許先越昨（9）日坦言：「目前就是Wait and See（等著瞧）。」考量關稅及匯率都還不確定，下半年PC市況還很難說。

華碩昨天宣布加入由台大電機資訊學院發起的「AI電資大聯盟」，與廣達、緯創、和碩、台達電與天鈺等業者，共同打造具規模與深度的創新人才發展機制。

談到關稅議題，許先越表示，美國尚未宣布對台灣的對等關稅內容，不過，華碩過往已談了不少應對關稅做法，等到關稅稅率確定之後，公司才會進一步看需不需要調整，「目前就是Wait and See。」

美國 華碩 關稅

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