小米、蘋果 智慧眼鏡也要推新品

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導

智慧眼鏡快速邁向主流應用，消費者需求在AI功能升級、價格下探與應用場景擴大帶動下持續升溫。外資高盛證券認為，隨Meta、Xreal、Rokid、RayNeo、魅族、INMO等品牌加速推動，小米、蘋果也傳出即將推出相關產品，全球消費級AI眼鏡市場進入百花齊放階段。

隨科技巨頭紛紛搶進智慧眼鏡市場，將帶動相關供應鏈升溫，法人點名，特別是顯示模組、光學鏡頭、感測器與語音辨識技術等關鍵零組件廠商，值得關注。

業界傳出，蘋果AI眼鏡有望於2026年推出，鴻海（2317）、廣達奪下代工單機率高，台積電可望操刀關鍵晶片。隨著蘋果揮軍AI眼鏡，業界看好將掀起市場新一波熱潮，讓AI眼鏡成為市場新寵兒，推升各大品牌新品齊發，宏達電、達邁、玉晶光、揚明光等台股AI眼鏡概念股同步迎來新商機。

國際大廠加速推出新品搶市。高盛舉例，Meta計劃2025年下半年接連推出兩款新品：與Oakley合作開發的AI運動眼鏡主打健身與訓練情境；另款高階機種Hypernova右側鏡片搭載顯示功能，可即時呈現通知、AI資訊等，強調資訊輔助與智慧互動。

智慧眼鏡產業快速成長，研調機構IDC報告預測，2025年全球智慧眼鏡出貨量將達1,451.8萬副，年增42.5%，其中，主打音訊與拍攝功能的產品年增率更高達225.6%。

另一家研調機構Counterpoint Research則指出，2024年全球智慧眼鏡出貨量年增210%，主要受AI眼鏡推動，預估至2029年仍將保持每年60%的高速成長態勢。

AI 智慧眼鏡

延伸閱讀

不滿歐盟開罰5億歐元 蘋果提出法律挑戰

首批小米YU7交車了 車主享尊榮待遇 雷軍幫忙開車門

蠶食特斯拉市場！日媒曝小米汽車是「真正的威脅」：只用20分之1時間就趕上

小米紙巾盒賣169元 雷軍曝高成本原因 網酸收智商稅

相關新聞

美將在月底發布半導體關稅稅率 業界面臨「三殺日」

美國商務部長盧特尼克8日表示，將在7月底或8月1日發布半導體關稅稅率決定。半導體業認為，雖然台廠直接銷美比重很低，仍擔心...

全球PC出貨增 蘋果、華碩猛飆

研調機構IDC八日公布報告指出，第二季全球個人電腦（PC）出貨量年增百分之六點五至六八四○萬台，前五大廠商中以蘋果、華碩增幅...

三星Galaxy Z Fold7與S25 同步搭載高通Snapdragon 8 Elite晶片

高通技術公司今日宣布，專為Galaxy設計的Snapdragon 8 Elite行動平台將驅動全球三星Galaxy Z ...

vivo揪蔡司 推輕薄折疊機款

智慧手機品牌大廠vivo昨（9）日宣布攜手蔡司，首度在台推出大折疊旗艦機X Fold5，訴求輕薄、高效續航，並導入全新A...

三星推新折疊機 AI應用更流暢 台積、大立光、晶技等受惠

手機品牌龍頭三星昨（9）日於美國紐約布魯克林舉辦Galaxy Unpacked 2025發表會，今年發表會以「The U...

工研院揪團 布局產研合作

為推動台灣次世代通訊技術及產研國際合作，在經濟部帶領下，工研院攜手聯發科、仁寶等產官學研參加歐盟規模最大、最具指標性的次...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。