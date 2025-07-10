小米、蘋果 智慧眼鏡也要推新品
智慧眼鏡快速邁向主流應用，消費者需求在AI功能升級、價格下探與應用場景擴大帶動下持續升溫。外資高盛證券認為，隨Meta、Xreal、Rokid、RayNeo、魅族、INMO等品牌加速推動，小米、蘋果也傳出即將推出相關產品，全球消費級AI眼鏡市場進入百花齊放階段。
隨科技巨頭紛紛搶進智慧眼鏡市場，將帶動相關供應鏈升溫，法人點名，特別是顯示模組、光學鏡頭、感測器與語音辨識技術等關鍵零組件廠商，值得關注。
業界傳出，蘋果AI眼鏡有望於2026年推出，鴻海（2317）、廣達奪下代工單機率高，台積電可望操刀關鍵晶片。隨著蘋果揮軍AI眼鏡，業界看好將掀起市場新一波熱潮，讓AI眼鏡成為市場新寵兒，推升各大品牌新品齊發，宏達電、達邁、玉晶光、揚明光等台股AI眼鏡概念股同步迎來新商機。
國際大廠加速推出新品搶市。高盛舉例，Meta計劃2025年下半年接連推出兩款新品：與Oakley合作開發的AI運動眼鏡主打健身與訓練情境；另款高階機種Hypernova右側鏡片搭載顯示功能，可即時呈現通知、AI資訊等，強調資訊輔助與智慧互動。
智慧眼鏡產業快速成長，研調機構IDC報告預測，2025年全球智慧眼鏡出貨量將達1,451.8萬副，年增42.5%，其中，主打音訊與拍攝功能的產品年增率更高達225.6%。
另一家研調機構Counterpoint Research則指出，2024年全球智慧眼鏡出貨量年增210%，主要受AI眼鏡推動，預估至2029年仍將保持每年60%的高速成長態勢。
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