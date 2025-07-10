美超微啟動歐洲AI大投資 台鏈麗臺、南俊、雙鴻受惠

經濟日報／ 編譯葉亭均、記者林薏茹／綜合報導
AI示意圖。（路透）
AI示意圖。（路透）

繼輝達執行長黃仁勳6月出訪歐洲後，AI伺服器大廠美超微（Super Micro）執行長梁見後8日也在法國巴黎舉行的Raise高峰會，高喊「歐洲的需求正快速成長」，並透露美超微計畫在歐洲擴大投資，跟隨輝達腳步。

隨著美超微前進歐洲啟動AI大投資，法人看好，台廠供應鏈包括麗臺（2465）、南俊、雙鴻、尼得科超眾、華泰等，將一同搶食歐洲AI大商機。

梁見後8日在巴黎舉行的Raise高峰會接受CNBC專訪時表示，歐洲AI需求正快速成長，「我們已經計畫要在歐洲增加投資，包括製造。」

他並認為，AI需求是全球性的，未來幾年還會持續成長。

美超微目前在全球共有三大營運中心，分別位於美國、台灣與荷蘭，荷蘭營運中心除了是美超微在歐洲、中東及非洲地區的總部與製造中心外，也設有設計與研發中心。

不到一個月前，黃仁勳才訪問歐洲多地，簽署基礎建設協議並敦促歐洲地區提升運算能力，並計畫在歐洲加碼興建20座AI工廠，全球第一個「工業AI雲」也將落腳當地。

黃仁勳當時說，歐洲已意識到AI工廠重要性，歐洲地區AI運算能力將在短短兩年提升至目前的十倍。

荷蘭政府今年初已與輝達達成協議，將由輝達提供硬體與技術知識，在荷蘭當地建立AI基礎設施。業界人士認為，美超微在荷蘭已有營運中心，未來有可能持續在荷蘭當地擴大投資，但隨著歐洲各國積極爭取AI投資，也不排除會拓展至其他歐洲地區。

美超微在擺脫先前遲交財報面臨下市疑慮的陰霾後，5月公布的本季財測比預期疲弱，引發市場擔心其產品的需求。

不過，梁見後強調，美超微的營運成長依然強勁，正持續強化核心技術，也在拓展業務範圍，「成長空間仍然非常龐大」。

法人點名，台廠美超微供應鏈當中，雙鴻負責供應AI伺服器水冷板，尼得科超眾由母公司日商Nidec供貨冷卻液分配裝置（CDU），麗臺與美超微合作相關AI伺服器等產品，南俊為伺服器滑軌供應商，華泰負責組裝，優群主要供應美超微伺服器DDR 5連接器，將同步受惠歐洲AI投資大商機。

AI 超微

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