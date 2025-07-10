Meta千億攻AI眼鏡 玉晶光、達邁、英濟、澤米、騰輝等概念股營運熱轉

彭博引述知情人士報導，Meta已買下全球最大眼鏡製造商、雷朋（Ray-Ban）母公司依視路陸遜梯卡集團（EssilorLuxottica）少數股權，總金額約30億歐元（約35億美元、逾新台幣千億元）。Meta也考慮再加碼，持股比重未來可能拉高到5%，加強投資高速成長的智慧眼鏡產業。

Meta先前攜手雷朋搶攻AI眼鏡市場有成，如今砸重金加碼雷朋母公司股權，業界解讀是為大力衝刺AI眼鏡布局做準備，玉晶光（3406）、達邁、英濟、澤米、騰輝等AI眼鏡概念股營運跟著衝鋒。

玉晶光近年深耕AR／VR等應用，陸續切入索尼、Meta及蘋果等供應鏈，供貨VR／MR頭盔透鏡及鏡頭等。除了手機以外，玉晶光也獨供另一美系品牌的智慧眼鏡（Smart Glasses），玉晶光總經理郭英理日前表示，智慧眼鏡銷售有望藉AI提升、進一步帶動未來AR產品發展。

郭英理表示，目前玉晶光是AI智慧眼鏡出貨最大廠商，AI智慧眼鏡目前以美系客戶為主，也與陸系客戶合作中。

法人點名，達邁透過透明聚醯亞胺（PI）材料切入智慧眼鏡供應鏈，並掌握AI眼鏡輕量化的關鍵技術；英濟是旗下轉投資事業擁有的微型投影機技術，被市場認為未來在智慧眼鏡領域有很大的發揮空間。

澤米深耕鍍膜產業，專注光學鍍膜、相機模組光學低通濾波器（OLPF）、薄膜光學鍍膜，半導體光學鍍膜等相關研發、生產與銷售，終端應用涵蓋單眼相機、車載、智慧手表、AR眼鏡，以及半導體CoWoS用載板等。

過去數年，Meta和EssilorLuxottica聯手開發AI眼鏡，Meta已在販售首款內建相機和AI助理的雷朋眼鏡，2021年首度亮相，雙方6月又攜手推出Oakley品牌的智慧眼鏡。EssilorLuxottica執行長米勒里（Francesco Milleri）去年曾透露Meta有意入股，這項計畫直到最近才正式成真。

這筆交易也符合Meta執行長祖克柏近年大力推動AI的決心，AI已經成為該公司最優先、也是最燒錢的重點項目之一，智慧眼鏡正是這項布局的關鍵。祖克柏曾說，Meta過去只能靠其他品牌的手機，間接提供自家應用程式（App）和服務，如今有了自有硬體，Meta就能掌握產品設計和銷售通路的主導權。

外電報導，這次入股，讓Meta能更深入了解製造技術、利用全球通路，有助於把智慧眼鏡真正做成大眾化商品。

對EssilorLuxottica來說，這筆交易形同進一步卡位科技領域，未來若Meta的創新願景成真，對EssilorLuxottica來說也將是利多。Meta同時押寶未來工作、娛樂都會戴上頭戴裝置或眼鏡的時代。