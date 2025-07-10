美PC市場露疲態 法人憂不利華碩、宏碁等品牌銷售

研調機構IDC發布最新報告指出，第2季全球PC出貨量年增6.5%、達6,840萬台，前五大品牌以蘋果、華碩（2357）增幅最大。惟IDC示警，雖然多數地區的PC市場成長強勁，但美國市場已開始感受到進口關稅衝擊支出的壓力。

美國現為全球最大PC市場，法人憂心，美國市場開始露出疲態，恐不利蘋果、華碩、宏碁、微星、技嘉等品牌銷售，進而拖累廣達、仁寶、緯創、英業達、和碩等代工廠出貨動能。

圖／經濟日報提供

IDC全球裝置追蹤事業群副總裁雷斯表示，在不確定的市場環境中，看到成長似乎很奇怪，但其實這股動能背後的因素錯綜複雜，「產業供應鏈正盡力因應各種不確定性，因為沒人想錯失機會，但同時，考慮到上半年出貨強勁，導致庫存積壓的風險升高。更大的問題在於，進入第3季末及之後的整體需求變化」。

IDC分析，品牌商可能因各自策略，分散於不同時間和地區調漲價格，這也可能促成部分業者為清理庫存而推出促銷方案，在預期漲價之際，反而出現降價優惠。

不過，美國市場上季持平，IDC行動裝置追蹤研究副總裁鮑查德指出：「我們原本預期美國市場因年初庫存增加而降溫，但現在看到的狀況可能顯示，那裡的PC需求因預期進口關稅即將生效而減弱。」

他也說，其他地區的PC需求依然強勁，主要是設備老化亟需汰舊換新，加上企業和消費者持續轉向Windows 11系統。

針對美國市場提前備貨，宏碁董事長陳俊聖先前指出，宏碁在美國沒有提前拉貨，目前庫存大約六至八周，庫存並沒有特別異常的現象。

華碩共同執行長胡書賓5月初在法說會上表示，公司在去年第4季開始部署相關因應措施，於美國市場啟動策略性備貨，產品類別包含筆電與主機板等。他當時指出，華碩在美國的通路備貨約可支應三至六個月，視產品類別而定。

IDC統計，第2季出貨前五大的PC製造商與首季相同，聯想第2季出貨量大增15.2%、達1,700萬台，出貨市占率年比擴增1.8個百分點、達24.8%，蟬連榜首。

惠普（HP）首季出貨年比成長3.2%、達1,410萬台，惟出貨市占率萎縮0.6個百分點、降至20.7%，位居第二。

戴爾（DELL）出貨下滑3%、降至980萬台，市占率從去年同期的15.7%減退到14.3%，排名第三。

名列第四的蘋果是大贏家，出貨量激增21.4%、達620萬台，出貨市占率也擴增1.1個百分點至9.1%。華碩出貨也大幅成長16.7%、達490萬台，市占率去年同期的6.6%擴大到7.2%，為台廠最佳。