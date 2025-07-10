政院砸270億拚6G商用化 今將通過次世代通訊科技發展方案
行政院會今（10）日擬通過「次世代通訊科技發展方案」，將由國科會主導，規劃自今年起至2030年六年間投入270億元布局次世代通訊關鍵技術，目標2030年6G商用化，更將研發自主技術6G基地台，目標自主率80％。
另外期盼能在2030年提升地面通訊設備產值達3,200億元，未來希望引進至少三家國際星系落地，並完善一套衛星、6Ｇ、非地面網路（NTN）地空驗證。
次世代通訊是賴清德總統所重視的五大信賴產業之一。據國科會規劃，次世代通訊科技發展方案將以六年為期，推動三大策略主軸，包括「建構實驗網、加速技術研發與試煉」、「強化產業生態系與人才培育」以及「促進關鍵應用與服務落地」，要完整串接研發、驗證到產業化發展路徑。
其中，6G關鍵設備的自主率，預計至2030年達80%，並以地面通訊設備產值達到3,200億元為目標。
為實現2030年6G商轉，政府規劃建置具多軌道與多星系支援的驗證環境，涵蓋地面與太空段整合應用，並將NTN通訊、衛星直連手機、相控陣天線、毫米波等列為優先突破技術。
同時預計引進至少三家國際星系業者在台落地發展，透過異地驗測平台及頻譜法規配套，促進技術接軌與市場拓展。
國科會表示，目前已攜手經濟部、數位發展部、教育部與通傳會（NCC）等部會協作推動，並將視技術進展與產業需求，逐步擴大跨部會投入與公私協力，推動本土晶片元件與通訊酬載研發，涵蓋太空科技課程、示範基地設置，以及產學聯合驗證場域，形成具競爭力的產業生態系，並結合如AI等新興科技，提供更多讓民眾有感的應用服務。
此外，方案相關產業政策將以「台灣加1」原則，強化國家力量，同時也會強化與美國、歐洲、日本等民主盟國的技術合作，參與國際組織與標準制定，爭取台灣技術成為全球6G與衛星通訊供應鏈的重要支柱。
國科會表示，6G時代來臨，將不只是技術升級，更是台灣通訊產業國際化、戰略布局與自主掌握關鍵技術的轉捩點。
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