法半導體新創SiPearl完成44億A輪融資 國泰創投參與

法國半導體新創SiPearl近期宣布，完成1.3億歐元（換算約新台幣44.3億元）的A輪融資，此次新投資人包含台灣的國泰創投。SiPearl指出，目前已完成設計歐洲史上最複雜處理器Rhea1，並交給台積電進行量產，此次融資將支持Rhea1進入商業化階段。

SiPearl成立於2020年1月，是一家總部位處法國的半導體新創，主要打造歐洲高效能且節能的處理器，專為高效能運算（HPC）與人工智慧（AI）應用而設計。SiPearl已在法國、西班牙與義大利組成約200人的團隊。

SiPearl於8日宣布，完成1.3億歐元的A輪融資，最後一筆資金約3200萬歐元（約新台幣10.9億元）已到位。

SiPearl透過新聞稿指出，這次創下歐洲無晶圓半導體業界最大規模A輪融資紀錄，第3階段融資包括2家既有投資者與1家新投資者參與。現有投資者包括歐洲創新理事會基金（EIC Fund）以及代表法國政府的基金French Tech Souveraineté，新投資者為國泰金控旗下的國泰創投，這也是國泰創投首次進軍法國投資領域。

SiPearl指出，國泰創投投資組合中超過27%聚焦在半導體與電子產業，國泰創投認為歐洲與台灣的產業優勢互補，未來將擴大歐洲布局。

SiPearl說明，已設計歐洲史上最複雜處理器Rhea1，數週前完成投片（Tape-out），並交給台灣的台積電量產，預計2026年初開始提供樣品，後續預計搭載在歐洲的超級電腦Jupiter中。