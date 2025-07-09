Infinitesima宣布其Metron 3D 300mm系統 獲韓系DRAM大廠導入

半導體設備廠Infinitesima今日宣布，SK Hynix 這家全方位人工智慧 (AI) 記憶體供應商，已採用 Metron3D 300mm 線上晶圓量測系統，並正式投入量產使用。Metron3D 提供具備次奈米精度的三維 (3D) 製程控制，對於 SK Hynix 次世代記憶體元件的製造至關重要。在經過一段深入的評估期，將系統應用於多個製程步驟的特性分析後，該系統正式投入量產使用。

SK Hynix DMI（缺陷分析、量測與檢測技術）部門負責人崔永鉉（Young-Hyun Choi）表示，「在先進 DRAM 製程中，奈米級的三維製程控制對於確保高良率變得日益重要。Infinitesima 的 Metron3D展現了優異的次奈米三維量測能力，並具備符合高產量製造 (HVM) 導入所需的擁有成本」。

Metron 3D採用了Infinitesima專有的Rapid Probe Microscope (RPM)技術，能夠實現10倍到100倍於一般 AFM 的量測產能。該系統同時具備晶圓、數據與探針的全自動化處理能力，非常適合用於半導體裝置的線上量產製程。此次對這套量測解決方案的投資，也展現了 SK hynix 在電腦記憶體研發與製造上持續維持技術領先的承諾。

Infinitesima 總裁兼執行長 Peter Jenkins 表示：「我們非常高興能與 SK hynix 合作；他們的支持與指導促成了我們 Metron®3D 系統的快速認證，並成功導入高產量製造 (HVM)。」