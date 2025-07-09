終於登台！vivo X Fold5超薄摺疊機限時搶先盲購 加碼贈1年螢幕保固

vivo正式在台推出首款摺疊旗艦手機vivo X Fold5，以僅217克機身重量、9.2毫米摺疊厚度，打破消費者對摺疊機「厚重笨重」的刻板印象。具備旗艦級效能、蔡司專業影像技術、6000mAh藍海電池與最高80W極速閃充，再加上AI功能與「原子工作台」，全方位滿足商務用戶對效率與生活整合的期待。

X Fold5延續vivo對影像品質的極致追求，配備3顆主鏡頭都是5000萬畫素，擁有蔡司超級長焦鏡頭與完整5焦段人像系統，營造立體人像與空間壓縮效果，讓每張照片都更有故事感。支援多角度懸停，以及「內外螢幕同步」拍照取景功能，外螢幕可同時顯示拍攝取景畫面，讓被拍攝者也能輕鬆展現最美角度。

在設計與結構上，X Fold5採用碳纖維骨架鉸鏈，通過60萬次摺疊測試，兼具輕量與耐用。搭配8.03吋2K內螢幕與升級更耐用的鎧甲玻璃外螢幕，提供護眼顯示與出色的色彩還原，視覺體驗再進化。

X Fold5特別針對行動商務使用者打造「原子工作台」系統，支援最多5個APP同時運行，快速切換，並內建多項AI功能，如「AI字幕」、「AI文本掃描」、「AI錄音速記」等，提升商務溝通與內容處理效率。Shortcut Button快捷鍵更支援自定義功能，一鍵啟用相機、字幕或特定應用，打造個人化智慧操作體驗。

續航方面，X Fold5搭載業界首發第4代矽負極技術，整合6000mAh大容量電池、80W有線快充與40W無線閃充，在輕薄機身中實現續航與便攜的極致平衡。X Fold5更具備旗艦級防護實力，防水等級升級至IPX9+與IPX8，可承受3米深水壓與高溫水柱沖洗，並通過水下千次摺疊測試。擁有IP5X防塵與-20°C耐寒能力，即便身處戶外極端環境也能穩定運作，全面強化耐用性。

vivo X Fold5外觀提供鈦灰、羽白2款新色，更挑戰V粉忠誠度，在未公開售價和上市方案前，搶先推出「預先登記」活動，用戶於7月22日前完成線上登記並至指定通路預購成功者，即可獲得12個月螢幕意外保固乙次。