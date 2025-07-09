快訊

刑事局大隊長被帶走調查！士檢「貪汙等罪嫌」搜索約談2被告

中國幼兒園集體鉛中毒疑雲！顏料加食物但真相更詭異？

勇消張敬謙、吳恩碩救溺2殉職 法醫相驗死因出爐

SIM 卡防詐大突破！台企銀跨域聯手 共築安全金融網

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導
SIM卡交換詐欺聯防機制發布會由台企銀董事長李嘉祥(右四)主持，左至右依序為刑事局預防科科長林書立、行政院洗錢防制辦公室執行秘書蘇佩鈺、金融總會秘書長吳當傑、金管會創新處處長胡則華、中華電信董事長簡志誠、全盈+PAY總經理劉美玲、精誠資訊金融服務事業體總經理陶亞光。台企銀／提供
SIM卡交換詐欺聯防機制發布會由台企銀董事長李嘉祥(右四)主持，左至右依序為刑事局預防科科長林書立、行政院洗錢防制辦公室執行秘書蘇佩鈺、金融總會秘書長吳當傑、金管會創新處處長胡則華、中華電信董事長簡志誠、全盈+PAY總經理劉美玲、精誠資訊金融服務事業體總經理陶亞光。台企銀／提供

數位金融時代詐騙手法日新月異，其中「SIM卡交換詐欺（SIM Swap Fraud）」已成用戶資產與隱私新威脅。台企銀（2834）、中華電（2412）、全盈+PAY、精誠（6214）及鼎盛資科9日宣布攜手合作，發表全台首創「SIM卡交換詐欺聯防機制」，為用戶財產安全再築防線。

發布會由台企銀董事長李嘉祥主持，中華電信董事長簡志誠、全盈+PAY總經理劉美玲與精誠資訊金融服務事業體總經理陶亞光出席。李嘉祥表示，擔任金融機構角色，要成為用戶背後的把關者，未來台企銀將持續投入更多資源，完善防詐機制，提供更安全的金融服務。

SIM卡交換詐欺是詐騙集團透過非法手段取得被害人身分資訊後，冒名向電信業者申請補發SIM卡。一旦新卡啟用，被害人手機號碼即遭掌控，導致銀行OTP驗證碼等通訊被攔截，詐騙者可趁機進行未經授權的數位金融交易，嚴重威脅財產安全。

據2024年美國聯邦調查局報告顯示，僅2023年美國SIM卡交換詐欺案件損失金額超過4,800萬美元（約新臺幣14億元），凸顯SIM卡交換詐騙的嚴重性，也預警著未來臺灣金融與電信產業的犯罪趨勢。

為積極應對此新型威脅，台企銀與中華電信、全盈+PAY、精誠資訊及鼎盛資科聯手，跳脫傳統「事後追查」模式，首度從「事前主動保護用戶」角度出發，首創「SIM卡交換詐欺聯防機制」，關鍵核心在於跨域身分驗證技術，當系統偵測到用戶觸及SIM卡高風險行為時，將立即啟動多段驗證流程，交易前即時辨識異常情境，遏止詐騙得手機會。防詐機制未來將逐步擴展至金融轉帳、電子支付及會員登入等，全面發揮識詐阻詐效能，推動跨業聯合打擊詐騙的普及發展。

台企銀表示，透過跨域合作，期許吸引更多業者響應，共建具備監理視角的防詐治理制度。台企銀未來亦將持續透過創新科技應用，守護客戶帳戶安全，為數位金融環境奠定值得信賴的安全基石。

台企銀 詐欺 詐騙集團

延伸閱讀

群益捐血活動開跑 捐血好禮推廣在地農產與金融防詐

ATM新制…領錢不露臉會叫！網狂酸「防詐？還不如重判」

手機直連衛星 要再等兩年

中華電助台廠攻衛星鏈

相關新聞

終於登台！vivo X Fold5超薄摺疊機限時搶先盲購 加碼贈1年螢幕保固

vivo正式在台推出首款摺疊旗艦手機vivo X Fold5，以僅217克機身重量、9.2毫米摺疊厚度，打破消費者對摺疊...

解決三大痛點！vivo首度在台開賣摺疊機 總座：只怕貨不夠賣

智慧手機市場熱鬧非凡，除了三星今（9）日晚間10時將在美國紐約舉行新品發表會之外，vivo也於今日對外宣布，7月23日將...

向三星叫陣？vivo首度在台推出摺疊機 總經理：看好需求 只怕貨不夠

手機品牌vivo今天宣布，首度在台推出摺疊旗艦機vivo X Fold5，盼解決機身、續航、影像3大痛點，向三星今晚將發...

科技業嚴陣以待！我對等關稅稅率未出爐 許先越：華碩目前就是觀望

台灣對等關稅稅率尚未出爐，科技業者嚴陣以待。電腦品牌廠華碩共同執行長許先越今天表示，等到關稅的稅率確定後，華碩才會進一步...

夏普台灣發表AQUOS R10與AQUOS wish5兩款新機 全面滿足用戶需求

鴻海（2317）旗下夏普台灣9日正式發表2025年夏季兩款全新智慧型手機——輕旗艦AQUOS R10將於7月10日正式開...

第3季NAND Flash合約價季增5%至10% 手機需求弱抑制漲幅

集邦科技今日發布最新調查指出，儲存型快閃記憶體（NAND Flash）市場歷經2025年上半年的減產與庫存去化，供需失衡...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。