SIM 卡防詐大突破！台企銀跨域聯手 共築安全金融網

數位金融時代詐騙手法日新月異，其中「SIM卡交換詐欺（SIM Swap Fraud）」已成用戶資產與隱私新威脅。台企銀（2834）、中華電（2412）、全盈+PAY、精誠（6214）及鼎盛資科9日宣布攜手合作，發表全台首創「SIM卡交換詐欺聯防機制」，為用戶財產安全再築防線。

發布會由台企銀董事長李嘉祥主持，中華電信董事長簡志誠、全盈+PAY總經理劉美玲與精誠資訊金融服務事業體總經理陶亞光出席。李嘉祥表示，擔任金融機構角色，要成為用戶背後的把關者，未來台企銀將持續投入更多資源，完善防詐機制，提供更安全的金融服務。

SIM卡交換詐欺是詐騙集團透過非法手段取得被害人身分資訊後，冒名向電信業者申請補發SIM卡。一旦新卡啟用，被害人手機號碼即遭掌控，導致銀行OTP驗證碼等通訊被攔截，詐騙者可趁機進行未經授權的數位金融交易，嚴重威脅財產安全。

據2024年美國聯邦調查局報告顯示，僅2023年美國SIM卡交換詐欺案件損失金額超過4,800萬美元（約新臺幣14億元），凸顯SIM卡交換詐騙的嚴重性，也預警著未來臺灣金融與電信產業的犯罪趨勢。

為積極應對此新型威脅，台企銀與中華電信、全盈+PAY、精誠資訊及鼎盛資科聯手，跳脫傳統「事後追查」模式，首度從「事前主動保護用戶」角度出發，首創「SIM卡交換詐欺聯防機制」，關鍵核心在於跨域身分驗證技術，當系統偵測到用戶觸及SIM卡高風險行為時，將立即啟動多段驗證流程，交易前即時辨識異常情境，遏止詐騙得手機會。防詐機制未來將逐步擴展至金融轉帳、電子支付及會員登入等，全面發揮識詐阻詐效能，推動跨業聯合打擊詐騙的普及發展。

台企銀表示，透過跨域合作，期許吸引更多業者響應，共建具備監理視角的防詐治理制度。台企銀未來亦將持續透過創新科技應用，守護客戶帳戶安全，為數位金融環境奠定值得信賴的安全基石。