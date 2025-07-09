解決三大痛點！vivo首度在台開賣摺疊機 總座：只怕貨不夠賣

智慧手機市場熱鬧非凡，除了三星今（9）日晚間10時將在美國紐約舉行新品發表會之外，vivo也於今日對外宣布，7月23日將正式在台灣開賣摺疊vivo X Fold 5，vivo總經理陳怡婷看好台灣市場需求，表示沒有訂定銷售目標，「只怕貨不夠賣」。

vivo過去在台灣開賣的都是直立型智慧手機，這次是首度推出摺疊機款。陳怡婷指出，根據vivo觀察，摺疊機市場有三大現象，首先，摺疊機市場有所謂的大摺、小摺，雖然不少消費者都因為新鮮購入小摺，但不久之後，就換回一般直立型手機，反而是大摺的消費者黏著度高，下一次換機時，仍會選擇大摺機款。

其次，雖然摺疊機討論度高，但摺疊機在台灣市占率僅約2-3％，最主要原因，就在於目前市場上的摺疊機商品厚重，且價格高，但是，拍照功能卻不如一般直立型手機，這也讓消費者買不下手。

第三，續航力很重要。陳怡婷說，摺疊機續航力有限，許多用戶到中午時就需要行動電源或者充電器，也因此，摺疊機電池續航力就變得相當重要。

為解決以上三大痛點，vivo決定在台灣開賣旗艦摺疊機款vivo X Fold 5，機身重量僅217克，厚度薄至9.2毫米，不僅顛覆摺疊機「厚重笨重」的刻板印象，更以旗艦級效能、蔡司專業影像與頂尖續航力，樹立摺疊手機的嶄新標竿。X Fold5將蔡司影像旗艦濃縮於極致輕薄機身，搭載6000mAh藍海電池與80W極速閃充，加上全面升級的智慧操作體驗，全新人工智慧（AI）功能與「原子工作台」系統，精準提供商務用戶兼顧效率、多工與靈活性的極致需求。

台灣許多消費者都對vivo旗艦摺疊機種敲碗已久，這次vivo也推出「盲購優惠」活動，於售價與上市方案尚未公開前開放預先登記，只要於7月22日前完成預先登記，並至指定通路預購成功者，加贈螢幕意外保固12個月一次，讓用戶搶先體驗vivo對產品的誠意。

vivo今年市占表現超車OPPO、躍升為台灣第三大，僅次於蘋果與三星。陳怡婷認為，目前台灣前四大品牌市占已然趨穩，後面對手要追上有困難，顯示洗牌戰已告一段落。