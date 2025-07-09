深耕企業服務 台灣大哥大推SD-WAN託管服務

台灣大哥大表示，SD-WAN託管服務是企業提升網路彈性、降低管理複雜度與強化安全的最佳選擇，為解決企業網路成本控管痛點，推出「SD-WAN託管服務」，由台灣大負責整體SD-WAN架構的設計、部署、日常維運、監控與優化，企業可依自身資源與需求彈性選擇自主管理、共同管理或全託管模式，大幅降低自建與維護門檻，企業客戶9月30日前申請，還可享早鳥優惠價，立即為IT團隊降本增效，讓網路管理更輕鬆。

根據Research Nester預測，全球託管型SD-WAN市場到 2037 年規模將高達 527.4 億美元，複合年增長率約為 32.8%。亞太地區企業對高效網路解決方案的需求快速上升，成為未來關鍵市場。

根據Gartner與Cisco Meraki報告指出，SD-WAN相較傳統MPLS架構（多協定標籤交換，Multi-Protocol Label Switching），能為企業節省26%至87%的總體網路成本，並大幅減輕IT維護與調度壓力。

台灣大企業服務事業商務長朱曉幸指出，台灣大哥大看準傳統VPN與MPLS架構存在部署慢、連線瓶頸與維護負擔沉重等痛點。SD-WAN透過集中式管理、應用辨識與智慧路由功能，有效解決分點佈署困難、多雲管理複雜與IT維運資源不足的問題，尤其適用於對網路效能與穩定性要求高的零售、物流、製造等產業，SD-WAN亦具備即時監控、多雲整合與智慧選路能力，讓企業在佈署上更快、調度更靈活，真正實現降低成本、提升效能與強化管理自主性的三重價值。

台灣大表示，攜手系統整合夥伴推動SD-WAN服務，帶動相關銷售表現顯著成長，近一年營收年增達212%，顯示市場對此解決方案的高度接受度與實際成效，透過託管服務，更可達到成本控管與使用效率優化的雙贏效果。