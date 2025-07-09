快訊

刑事局大隊長被帶走調查！士檢「貪汙等罪嫌」搜索約談2被告

中國幼兒園集體鉛中毒疑雲！顏料加食物但真相更詭異？

勇消張敬謙、吳恩碩救溺2殉職 法醫相驗死因出爐

深耕企業服務 台灣大哥大推SD-WAN託管服務

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

台灣大哥大表示，SD-WAN託管服務是企業提升網路彈性、降低管理複雜度與強化安全的最佳選擇，為解決企業網路成本控管痛點，推出「SD-WAN託管服務」，由台灣大負責整體SD-WAN架構的設計、部署、日常維運、監控與優化，企業可依自身資源與需求彈性選擇自主管理、共同管理或全託管模式，大幅降低自建與維護門檻，企業客戶9月30日前申請，還可享早鳥優惠價，立即為IT團隊降本增效，讓網路管理更輕鬆。

根據Research Nester預測，全球託管型SD-WAN市場到 2037 年規模將高達 527.4 億美元，複合年增長率約為 32.8%。亞太地區企業對高效網路解決方案的需求快速上升，成為未來關鍵市場。

根據Gartner與Cisco Meraki報告指出，SD-WAN相較傳統MPLS架構（多協定標籤交換，Multi-Protocol Label Switching），能為企業節省26%至87%的總體網路成本，並大幅減輕IT維護與調度壓力。

台灣大企業服務事業商務長朱曉幸指出，台灣大哥大看準傳統VPN與MPLS架構存在部署慢、連線瓶頸與維護負擔沉重等痛點。SD-WAN透過集中式管理、應用辨識與智慧路由功能，有效解決分點佈署困難、多雲管理複雜與IT維運資源不足的問題，尤其適用於對網路效能與穩定性要求高的零售、物流、製造等產業，SD-WAN亦具備即時監控、多雲整合與智慧選路能力，讓企業在佈署上更快、調度更靈活，真正實現降低成本、提升效能與強化管理自主性的三重價值。

台灣大表示，攜手系統整合夥伴推動SD-WAN服務，帶動相關銷售表現顯著成長，近一年營收年增達212%，顯示市場對此解決方案的高度接受度與實際成效，透過託管服務，更可達到成本控管與使用效率優化的雙贏效果。

台灣大哥大 營收

延伸閱讀

3天將企業實體店面 3D 化！ 台灣大攜 iStaging 打造 AR、VR 服務

台灣大旗下虛擬幣交易所 人氣旺

中華電（2412）股價創新高一點都不奇怪！楚狂人：00878、0050、00713大買電信三雄

Twimbit 評比揭曉 台灣大林之晨獲最佳 CEO

相關新聞

終於登台！vivo X Fold5超薄摺疊機限時搶先盲購 加碼贈1年螢幕保固

vivo正式在台推出首款摺疊旗艦手機vivo X Fold5，以僅217克機身重量、9.2毫米摺疊厚度，打破消費者對摺疊...

解決三大痛點！vivo首度在台開賣摺疊機 總座：只怕貨不夠賣

智慧手機市場熱鬧非凡，除了三星今（9）日晚間10時將在美國紐約舉行新品發表會之外，vivo也於今日對外宣布，7月23日將...

向三星叫陣？vivo首度在台推出摺疊機 總經理：看好需求 只怕貨不夠

手機品牌vivo今天宣布，首度在台推出摺疊旗艦機vivo X Fold5，盼解決機身、續航、影像3大痛點，向三星今晚將發...

科技業嚴陣以待！我對等關稅稅率未出爐 許先越：華碩目前就是觀望

台灣對等關稅稅率尚未出爐，科技業者嚴陣以待。電腦品牌廠華碩共同執行長許先越今天表示，等到關稅的稅率確定後，華碩才會進一步...

夏普台灣發表AQUOS R10與AQUOS wish5兩款新機 全面滿足用戶需求

鴻海（2317）旗下夏普台灣9日正式發表2025年夏季兩款全新智慧型手機——輕旗艦AQUOS R10將於7月10日正式開...

第3季NAND Flash合約價季增5%至10% 手機需求弱抑制漲幅

集邦科技今日發布最新調查指出，儲存型快閃記憶體（NAND Flash）市場歷經2025年上半年的減產與庫存去化，供需失衡...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。