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向三星叫陣？vivo首度在台推出摺疊機 總經理：看好需求 只怕貨不夠

中央社／ 台北9日電
手機品牌vivo宣布，首度在台推出摺疊旗艦機vivo X Fold5，盼解決機身、續航、影像3大痛點，vivo台灣總經理陳怡婷（左）表示，非常看好台灣摺疊機需求，「只怕貨不夠賣」。中央社
手機品牌vivo宣布，首度在台推出摺疊旗艦機vivo X Fold5，盼解決機身、續航、影像3大痛點，vivo台灣總經理陳怡婷（左）表示，非常看好台灣摺疊機需求，「只怕貨不夠賣」。中央社

手機品牌vivo今天宣布，首度在台推出摺疊旗艦機vivo X Fold5，盼解決機身、續航、影像3大痛點，向三星今晚將發表的新摺疊機叫陣；vivo台灣總經理陳怡婷表示，非常看好台灣市場需求，「只怕貨不夠賣」。

手機品牌vivo今年市占躍升為台灣市場第3大，超車OPPO，僅次於蘋果與三星，vivo積極拓展產品版圖，今天宣布首度在台推出摺疊旗艦機vivo X Fold5。

vivo台灣總經理陳怡婷今天表示，摺疊手機市場熱度不斷升溫，但市面上多數摺疊手機存在「機身厚重、續航不佳、拍攝效能差」等使用痛點，是多數消費者遲未入手的主因。

vivo近期已超越OPPO成為台灣月銷售額市占的第3名，陳怡婷表示，她認為是vivo更早定調轉型中高階市場，符合市場需求，目前台灣前4大品牌市占已趨穩，後面對手要追上有困難，已出現一段差距，顯示洗牌戰告一段落，vivo今年表現可望超越原先設定目標，預估銷售額目標有望進一步增加到年成長近50%。

由於三星新一代摺疊機Galaxy Z Fold7與Z Flip也將在今天晚間正式發表，vivo搶先宣布推出摺疊機頗有叫陣意味。針對vivo引進摺疊機在台灣的銷售目標，陳怡婷表示，目前價格還未定案，銷售目標不是問題，「只怕貨不夠賣」。

她進一步表示，X Fold5機身重量僅217克，厚度薄至9.2毫米，摺疊手機過去常因電池容量與機身厚度難以兼顧，成為用戶猶豫的最大主因，vivo X Fold5採用藍海續航技術，內建摺疊手機中最大6000mAh藍海電池，搭配80W極速閃充與40W無線閃充。

vivo X Fold5延續與蔡司合作，配備超級長焦鏡頭，搭載高通驍龍8 Gen 3晶片，防水性能提升至IPX8等級，並有防寒性能，處於負20度C極端低溫環境中，可支援20小時通話、9.5小時導航。

vivo 三星 摺疊手機 總經理

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