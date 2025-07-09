科技業嚴陣以待！我對等關稅稅率未出爐 許先越：華碩目前就是觀望

台灣對等關稅稅率尚未出爐，科技業者嚴陣以待。電腦品牌廠華碩共同執行長許先越今天表示，等到關稅的稅率確定後，華碩才會進一步評估是否需要調整應對的做法，「目前我們就是wait and see（觀望）」，面對匯率及關稅等不確定因素，下半年市況難以預測。

許先越今天出席台灣大學電機資訊學院舉行的人工智慧（AI）電資大聯盟捐贈啟動典禮，接受媒體採訪時被問到台灣的對等關稅稅率多少才合理，他表示，由於美國總統川普常常會做一些出人意料的事情，他暫時不評論相關數字。

談到是否擔心新台幣升值造成匯損壓力，許先越坦言，匯率是不可控的因素，華碩內部會盡量做一些可以控制的事情，例如強化產品創新，透過產品差異化來加強競爭力；另外也會盡量縮短零組件停留在公司內部的時間，以降低匯率變化帶來的衝擊。

媒體追問是否可能下調全年營運展望，許先越表示，面對大環境衝擊，華碩會盡量去做能做的事情，不過下半年變化到底有多大，現在也沒辦法評估，華碩會在後續每一季的法人說明會對外報告。