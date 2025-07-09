夏普台灣發表AQUOS R10與AQUOS wish5兩款新機 全面滿足用戶需求

鴻海（2317）旗下夏普台灣9日正式發表2025年夏季兩款全新智慧型手機——輕旗艦AQUOS R10將於7月10日正式開賣，入門生活防護新機AQUOS wish5，已於6月26日正式開賣，為各種不同消費族群帶來更豐富的選擇與升級體驗。

AQUOS R10主打極致影音與AI智慧體驗，配備6.5吋FHD+ Pro IGZO OLED顯示器，峰值亮度高達3,000尼特，支援1~240Hz可變刷新率，即使在強烈陽光下也能清晰呈現細膩畫面。結合「虛擬HDR」技術，讓未支援HDR的串流內容也能展現明亮生動的色彩與對比。

音效方面，AQUOS R10搭載全新全金屬箱體揚聲器與杜比全景聲（Dolby Atmos）空間音效技術，營造出超越現場的沉浸式聆聽體驗。相機系統由德國Leica Camera AG監製，搭配1/1.55吋新型感光元件與14頻譜光譜感測器，無論夜景或低光源環境都能精準還原真實色彩與細節。

AQUOS R10更支援生成式AI電話助手，能自動擷取通話關鍵字並整理為備忘筆記，還能主動建議行事曆新增，提升日常效率。機身設計由「miyake design」團隊操刀，延續自由曲線造型與高光澤玻璃材質，兼具質感與舒適手感。全機通過IP65/68防塵防水與美國軍規抗衝擊認證，展現旗艦級耐用性。

AQUOS wish5以「完美來自剛好的細節」為設計理念，主打簡單直覺、安心實用與環保美學。最大亮點為全球首款內建「搖搖防護」安全警報功能，遇緊急狀況時只需快速搖晃手機，即可觸發高分貝警示音、自動撥打預設緊急聯絡人並發送定位資訊，即使手機放在包包內也能精準啟動，爭取黃金救援時間。

同時，AQUOS wish5搭載AI電話助手，能即時攔截疑似詐騙來電，並自動將語音留言轉為文字，守護用戶安全。硬體方面，配備6.6吋120Hz大螢幕、5,000mAh大容量電池與IPX9等級頂級防水，並通過美國軍規MIL-STD-810H多項防護測試，在防水、防塵、防摔都做到極致守護。再加上第四防——生活防護，無論日常或戶外都能安心使用。

AQUOS wish5提供「MISORA蜜果藍」、「NADESHIKO甜粉紅」、「WAKABA若葉綠」、「YUKI雪花白」與「SUMI霧感黑」五款日系美學色彩，機身約60%採用再生塑膠，兼顧美感與永續環保，塗裝過程更採用低VOC塗料，減少對環境負擔。

AQUOS R10與AQUOS wish5分別定位高階輕旗艦與生活防護入門機，從極致影音、AI應用到安全防護與環保設計，全面滿足台灣市場多元用戶的需求。夏普持續以創新科技與細膩設計，為消費者帶來更安心、便利與美好的智慧生活體驗。