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華碩：美國關稅「Wait and See」下半年 PC 市況難說

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
對於下半年PC市況，華碩共同執行長許先越坦言，現在還很難講。（路透）
對於下半年PC市況，華碩共同執行長許先越坦言，現在還很難講。（路透）

華碩（2357）共同執行長許先越9日指出，因為現在美國對台灣對等關稅還沒公布，而過去華碩已談了不少應對關稅做法，等到關稅的稅率確定之後，華碩才會進一步看需不需要調整作法，「目前就是Wait and See。」此外，由於關稅及匯率都還不確定，他也坦言下半年PC市況很難說。

至於台灣稅率多少是合理數字，許先越回應，川普其實常會做出人意料的事，因此不便評論。

針對是否擔心今年第2季匯率衝擊，他說，「匯率我們無法控制，當然華碩內部會盡量做內部能控制的事情，比如說強化產品創新，像華碩最近公布的ROG Xbox Ally，這代表華碩持續在創新產品領域耕耘，透過產品差異化強化競爭力。」

另外，許先越表示，匯率變動很多是跟公司內部營運有關，比如怎麼讓零組件待在公司時間縮短，華碩會盡量減少匯率變化造成的衝擊。

對於下半年PC市況，許先越坦言，現在還很難講，主要是匯率及關稅問題都還不確定，因此目前不評論。

至於是否下調全年營運目標，許先越強調，「面對大環境變化，我們會盡量去做能做的，來減少衝擊，可是下半年變化有多大，現在也沒法評估，之後會在法說會上再報告相關影響。」

匯率 華碩 關稅

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