影／台大電機攜手企業 打造AI電資大聯盟

台灣大學電機資訊學院上午在台灣大博理館舉行「AI電資大聯盟捐贈啟動典禮」，由台大電資學院在華碩電腦、廣達電腦、緯創資通、和碩聯合科技、台達電子與天鈺科技等6家合作企業的支持下，一同宣示打造跨界合作平台，邁向人才國際化與研究前瞻化的嶄新里程碑。

華碩電腦董事長施崇棠、共同執行長許先越、廣達電腦技術長張嘉淵、緯創資通營運架構長暨技術長沈慶堯、和碩聯合科技副董事長程建中、台達電子技術長郭大維及天鈺科技董事長林永杰，以及台大校長陳文章、台大電機資訊學院長吳宗霖等一同出席AI電資大聯盟捐贈啟動儀式。