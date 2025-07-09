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影／台大電機攜手企業 打造AI電資大聯盟

攝影中心／ 記者黃義書／台北即時報導
台灣大學電機資訊學院上午在台灣大博理館舉行「AI電資大聯盟捐贈啟動典禮」，華碩電腦董事長施崇棠（右六）、共同執行長許先越（左三）、廣達電腦技術長張嘉淵（左五）、緯創資通營運架構長暨技術長沈慶堯（右二）、和碩聯合科技副董事長程建中（右四）、台達電子技術長郭大維（右三）及天鈺科技董事長林永杰（左二），以及台大校長陳文章（左六）、台大學電機資訊學院長吳宗霖（左四）等一同出席AI電資大聯盟捐贈啟動儀式。記者黃義書／攝影
台灣大學電機資訊學院上午在台灣大博理館舉行「AI電資大聯盟捐贈啟動典禮」，華碩電腦董事長施崇棠（右六）、共同執行長許先越（左三）、廣達電腦技術長張嘉淵（左五）、緯創資通營運架構長暨技術長沈慶堯（右二）、和碩聯合科技副董事長程建中（右四）、台達電子技術長郭大維（右三）及天鈺科技董事長林永杰（左二），以及台大校長陳文章（左六）、台大學電機資訊學院長吳宗霖（左四）等一同出席AI電資大聯盟捐贈啟動儀式。記者黃義書／攝影

台灣大學電機資訊學院上午在台灣大博理館舉行「AI電資大聯盟捐贈啟動典禮」，由台大電資學院在華碩電腦、廣達電腦、緯創資通、和碩聯合科技、台達電子與天鈺科技等6家合作企業的支持下，一同宣示打造跨界合作平台，邁向人才國際化與研究前瞻化的嶄新里程碑。

華碩電腦董事長施崇棠、共同執行長許先越、廣達電腦技術長張嘉淵、緯創資通營運架構長暨技術長沈慶堯、和碩聯合科技副董事長程建中、台達電子技術長郭大維及天鈺科技董事長林永杰，以及台大校長陳文章、台大電機資訊學院長吳宗霖等一同出席AI電資大聯盟捐贈啟動儀式。

台大電機資訊學院院長吳宗霖表示，透過企業與學術界深度合作，AI電資大聯盟將打造頂尖專業人才培育、前瞻技術研發與深度產學合作三大支柱，強化台灣在全球科技鏈中的關鍵地位。形塑師生、學院與企業三贏的新興生態系，未來5年將聚焦推動「全球電資菁英培育專案」、「頂尖博士培育專案」及「設立講座教授暨學者計畫」等三大核心專案，將台大電資學院打造成AI及電資人才的全球中心。

台灣大學電機資訊學院上午在台灣大博理館舉行「AI電資大聯盟捐贈啟動典禮」。台大學電機資訊學院長吳宗霖表示，AI電資大聯盟將打造頂尖專業人才培育、前瞻技術研發與深度產學合作三大支柱，強化台灣在全球科技鏈中的關鍵地位。記者黃義書／攝影
台灣大學電機資訊學院上午在台灣大博理館舉行「AI電資大聯盟捐贈啟動典禮」。台大學電機資訊學院長吳宗霖表示，AI電資大聯盟將打造頂尖專業人才培育、前瞻技術研發與深度產學合作三大支柱，強化台灣在全球科技鏈中的關鍵地位。記者黃義書／攝影

台大 台達電 和碩 廣達 緯創 華碩 董事長

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