AI 人才機遇！緯創加入AI 電資大聯盟 技術長沈慶堯：發揮台灣優勢
代工大廠緯創（3231）9日攜手華碩（2357）、廣達（2382）等六家大廠現身台大校園，共同宣示加入由台大發起的「AI電資大聯盟」啟動典禮，緯創技術長沈慶堯於致詞強調，台灣市場擁有豐富的硬體資源及人才，需要有效運用這些優勢來促進AI應用的發展。他強調，面對競爭壓力，學校和業界應該攜手合作，利用學校的珍貴資源，發揮台灣在技術上的強項，打造多元的AI應用。
沈慶堯指出，透過校企合作，可以引進世界級技術和客戶，進一步擴展國際市場。透過這樣的聯盟，能夠讓台灣在全球舞台上發揮其研發潛力，提升產業競爭力。並強調，台灣不僅僅是半導體強國，還應注重其他領域，如系統設計等，也需要相應的人才培訓，避免人才流失至半導體產業。透過業界與學術界加強、深入的合作，共同創造一個良好的環境，鼓勵人才留在多元化的技術研發領域，促進整體知識的共享與發展，進一步鞏固台灣在國際科技界的地位。
臺灣大學校長陳文章表示，AI與電機資訊科技是未來世界競爭的核心，臺大長期致力於跨領域整合與國際人才培育。AI電資大聯盟的啟動，不僅是產學攜手的里程碑，更是我們共同迎戰未來的行動宣言。
臺大電資學院院長吳宗霖則指出，透過企業與學術界深度合作，AI電資大聯盟將打造頂尖專業人才培育、前瞻技術研發與深度產學合作三大支柱，強化臺灣在全球科技鏈中的關鍵地位。「我們期許透過這項計畫，形塑一個師生、學院與企業三贏的新興生態系」。後續五年將聚焦推動三大核心專案：「全球電資菁英培育專案、「頂尖博士培育專案」及「設立講座教授暨學者計畫」，將臺大電資學院打造成AI及電資人才的全球中心。
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