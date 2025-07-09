AI 人才機遇！緯創加入AI 電資大聯盟 技術長沈慶堯：發揮台灣優勢

代工大廠緯創（3231）9日攜手華碩（2357）、廣達（2382）等六家大廠現身台大校園，共同宣示加入由台大發起的「AI電資大聯盟」啟動典禮，緯創技術長沈慶堯於致詞強調，台灣市場擁有豐富的硬體資源及人才，需要有效運用這些優勢來促進AI應用的發展。他強調，面對競爭壓力，學校和業界應該攜手合作，利用學校的珍貴資源，發揮台灣在技術上的強項，打造多元的AI應用。

沈慶堯指出，透過校企合作，可以引進世界級技術和客戶，進一步擴展國際市場。透過這樣的聯盟，能夠讓台灣在全球舞台上發揮其研發潛力，提升產業競爭力。並強調，台灣不僅僅是半導體強國，還應注重其他領域，如系統設計等，也需要相應的人才培訓，避免人才流失至半導體產業。透過業界與學術界加強、深入的合作，共同創造一個良好的環境，鼓勵人才留在多元化的技術研發領域，促進整體知識的共享與發展，進一步鞏固台灣在國際科技界的地位。

臺灣大學校長陳文章表示，AI與電機資訊科技是未來世界競爭的核心，臺大長期致力於跨領域整合與國際人才培育。AI電資大聯盟的啟動，不僅是產學攜手的里程碑，更是我們共同迎戰未來的行動宣言。