廣達加入 AI 電資大聯盟 技術長張嘉淵：盼打造多元生態

代工大廠廣達（2382）9日攜手華碩（2357）、緯創（3231）等六家大廠現身台大校園，共同參與由台大電資學院發起的「AI電資大聯盟」啟動典禮，而廣達技術長張嘉淵於致辭時表示，廣達自從20多年前就已在林百里董事長的帶領之下，與台大開始了各項的合作，而AI不僅僅是科技的進步，也與人文、藝術及醫療等領域有著深刻的聯繫。他表示，台大作為全台獨特的存在，將在這次合作中發揮重要作用，為未來的AI發展創造更多機會。

張嘉淵提到，廣達自1999年以來便持續關注台灣IC產業的未來，並強調與電資學院的合作已經持續超過20年。他回顧了廣達在2000年成立研究院的歷程，並表示這一合作是源於大家的努力，逐漸擴展至其他院校，形成持續成長的良性循環。他指出，廣達的研發團隊中有許多優秀的人才來自台大，並強調公司在研發上的全力投入。他提到，廣達的總部位於台北，並且在全球範圍內尋求更多的國際合作，以促進台灣的整體發展。

張嘉淵表示，廣達對未來的展望是希望繼續建立一個多元的生態系統，以推動台灣的產業發展，並在國際舞台上發揮更大的影響力。「而透過這次合作的成立，也讓我們有機會與更多夥伴共同貢獻，培養下一代人才。團隊也期望透過這些努力，持續推進台灣的產業，實現更廣泛的國際合作，為未來貢獻更多的力量。一同攜手打造一個更美好的發展空間，為台灣的進步與發展注入活力」。

臺灣大學校長陳文章表示，「AI與電機資訊科技是未來世界競爭的核心，臺大長期致力於跨領域整合與國際人才培育。AI電資大聯盟的啟動，不僅是產學攜手的里程碑，更是我們共同迎戰未來的行動宣言」。