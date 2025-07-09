扎根創新人才 華碩加入臺大「AI電資大聯盟」

華碩（2357）9日宣布加入由國立臺灣大學電機資訊學院發起的「AI電資大聯盟」，與廣達電腦（2382）、緯創資通（3231）、和碩聯合科技（4938）、台達電子（2308）與天鈺科技（4961），共同打造具規模與深度的創新人才發展機制。

華碩董事長施崇棠表示：「台灣迫切需要深耕型的AI技術人才，不能只著力於淺碟型的技術。我們要打破過去的教育文化慣性，投入更深、更廣、更難、更複雜的技術鑽研，並且透過結合學界與企業，讓師生與產業的連動更加密切，才能夠讓台灣在世界級的AI大戰中一決勝負。」

華碩共同執行長許先越指出：「創新是華碩的DNA，2021年我們與台大成立聯合研發中心，深耕前瞻關鍵技術及高階人才培育。加入台大AI電資大聯盟，將深化產學技術融合，為打造華碩成為全方位AI公司培育實戰型人才，並持續領先。」

臺灣大學校長陳文章表示：「AI與電機資訊科技是未來世界競爭的核心，臺大長期致力於跨領域整合與國際人才培育。AI電資大聯盟的啟動，不僅是產學攜手的里程碑，更是我們共同迎戰未來的行動宣言。」

臺大電資學院院長吳宗霖則指出：「透過企業與學術界深度合作，AI電資大聯盟將打造頂尖專業人才培育、前瞻技術研發與深度產學合作三大支柱，強化臺灣在全球科技鏈中的關鍵地位。我們期許透過這項計畫，形塑一個師生、學院與企業三贏的新興生態系。後續五年將聚焦推動三大核心專案：『全球電資菁英培育專案』、『頂尖博士培育專案』及『設立講座教授暨學者計畫』，將臺大電資學院打造成AI及電資人才的全球中心。」

華碩與臺大於2021年成立「華碩臺大聯合研發中心」，迄今推動了26項研究計畫，橫跨生成式AI、智慧製造、散熱降噪、先進電磁、智慧物聯網等多項領域，並針對產品痛點進行個別研究，成功將解決方案導入主機板、手機等產品。

在合作過程中，雙方已培育逾百位高階研發人才，更促成畢業生加入華碩，員工赴臺大進修的雙向人才交流。此次加入 AI 電資大聯盟，將更聚焦電資產業的育才、留才、攬才，建立與教授和逕博生交流機制，共育國家競爭力。