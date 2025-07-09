華碩董座施崇棠：AI 將促成第四次工業革命的風生水起 亟需這種人才

電腦品牌大廠華碩（2357）正式宣布，攜手廣達（2382）、緯創（3231）等六家大廠現身台大校園，共同參與由台大電資學院發起的「AI電資大聯盟」啟動典禮，宣示將為學生打造最佳的學習環境，並且共同為企業界培育更多的專業人才，而華碩董事長施崇棠9日也親自現身致辭，他坦言，自己非常高興看到AI的崛起，並認為，這波趨勢將會促成第四次工業革命的風生水起。施崇棠強調，台灣目前迫切的需要「深耕型」的人才，而非淺碟性的人才，並期許透過聯盟打造具規模與深度的創新人才發展機制。

施崇棠坦言，嚴格來說過去的電腦，只是具備「計算 （computing ）」的能力，而現在的電腦擁有「AI Agent」，這才是真正的電腦，「而我們要打破過去的教育文化慣性，投入更深、更廣、更難、更複雜的技術鑽研，並且透過結合學界與企業，讓師生與產業的連動更加密切，才能夠讓台灣在世界級的AI大戰中一決勝負」。

華碩共同執行長許先越指出，「創新是華碩的DNA，2021年我們與台大成立聯合研發中心，深耕前瞻關鍵技術及高階人才培育。加入台大AI電資大聯盟，將深化產學技術融合，為打造華碩成為全方位AI公司培育實戰型人才，並持續領先。臺灣大學校長陳文章表示，AI與電機資訊科技是未來世界競爭的核心，臺大長期致力於跨領域整合與國際人才培育。AI電資大聯盟的啟動，不僅是產學攜手的里程碑，更是我們共同迎戰未來的行動宣言」。

臺大電資學院院長吳宗霖則指出，透過企業與學術界深度合作，AI電資大聯盟將打造頂尖專業人才培育、前瞻技術研發與深度產學合作三大支柱，強化臺灣在全球科技鏈中的關鍵地位。「我們期許透過這項計畫，形塑一個師生、學院與企業三贏的新興生態系」。後續五年將聚焦推動三大核心專案：「全球電資菁英培育專案」、「頂尖博士培育專案」及「設立講座教授暨學者計畫」，將臺大電資學院打造成AI及電資人才的全球中心。