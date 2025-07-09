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新一代 IBM Power11 伺服器問世 支持企業級AI推論應用

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
IBM Power11 伺服器提供支援企業級 AI 應用的基礎架構，具有內建的片上AI推論加速功能，可使用 IBM Spyre Accelerator 進行擴充。圖／IBM提供
IBM Power11 伺服器提供支援企業級 AI 應用的基礎架構，具有內建的片上AI推論加速功能，可使用 IBM Spyre Accelerator 進行擴充。圖／IBM提供

IBM 在德國發表新一代的 IBM Power 伺服器 IBM Power11。IBM Power11 經過全新設計，在處理器、硬體架構與虛擬化軟體堆疊等領域都有創新，提供企業最重視的系統可用性、性能、彈性與可擴展性。

全球有眾多企業多年來在 IBM Power 平台上運行其最重要、數據密集的工作負載；在台灣，金融服務、政府機構、高科技與電子製造業是 IBM Power 伺服器的忠實客戶群，近年來在醫療業也有斬獲。因此Power 伺服器技術的迭代更新，深受它的使用者關注。

Power11是IBM Power 史上最有「韌性」的伺服器；其正常運作時間達 99.9999%[1]「六個九」。加上系統維護的「零計畫性停機」[2]、以及內建 IBM Power Cyber Vault[3]可在不到一分鐘之內偵測到勒索病毒威脅，Power11 豎立了營運持續性的新標竿，妥善應對計畫性與因資安事件造成的營運中斷。

Power11 上市將首次同時包含高階、中階和入門級伺服器，以及 IBM Cloud 上的 IBM Power Virtual Server。IBM Power Virtual Server 為 Power 的工作負載提供了一條遷移到雲端環境的「快速道路」，已被認證為 RISE with SAP 的超大規模雲端服務平台。

此外，Power11 也將成為第一個支援 IBM Spyre Accelerator 的 IBM Power 伺服器。Spyre是 IBM 專為複雜 AI 推論工作負載設計的晶片系統，可協助企業在混合雲環境裡擴展 AI 應用；預計於2025年第四季推出。透過支援自主運行，Power11做到智能型的效能優化，可減少系統複雜性與提升工作負載效率。

新一代 IBM Power11 伺服器問世 ，可作到系統維護零停機，支持企業級AI推論應用。圖／IBM提供
新一代 IBM Power11 伺服器問世 ，可作到系統維護零停機，支持企業級AI推論應用。圖／IBM提供

IBM 伺服器 雲端服務

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