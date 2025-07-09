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新一代 IBM Power11 伺服器問世 支持企業級AI推論應用
IBM 在德國發表新一代的 IBM Power 伺服器 IBM Power11。IBM Power11 經過全新設計，在處理器、硬體架構與虛擬化軟體堆疊等領域都有創新，提供企業最重視的系統可用性、性能、彈性與可擴展性。
全球有眾多企業多年來在 IBM Power 平台上運行其最重要、數據密集的工作負載；在台灣，金融服務、政府機構、高科技與電子製造業是 IBM Power 伺服器的忠實客戶群，近年來在醫療業也有斬獲。因此Power 伺服器技術的迭代更新，深受它的使用者關注。
Power11是IBM Power 史上最有「韌性」的伺服器；其正常運作時間達 99.9999%[1]「六個九」。加上系統維護的「零計畫性停機」[2]、以及內建 IBM Power Cyber Vault[3]可在不到一分鐘之內偵測到勒索病毒威脅，Power11 豎立了營運持續性的新標竿，妥善應對計畫性與因資安事件造成的營運中斷。
Power11 上市將首次同時包含高階、中階和入門級伺服器，以及 IBM Cloud 上的 IBM Power Virtual Server。IBM Power Virtual Server 為 Power 的工作負載提供了一條遷移到雲端環境的「快速道路」，已被認證為 RISE with SAP 的超大規模雲端服務平台。
此外，Power11 也將成為第一個支援 IBM Spyre Accelerator 的 IBM Power 伺服器。Spyre是 IBM 專為複雜 AI 推論工作負載設計的晶片系統，可協助企業在混合雲環境裡擴展 AI 應用；預計於2025年第四季推出。透過支援自主運行，Power11做到智能型的效能優化，可減少系統複雜性與提升工作負載效率。
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