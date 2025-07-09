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義隆電：微軟 Window 10第4季停止更新 PC換機潮進行式

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
義隆電董事長葉儀晧。圖／聯合報系資料照片
義隆電董事長葉儀晧。圖／聯合報系資料照片

全球筆電市場重要觸控晶片領導廠商義隆電公布2025年6月合併營收9.89億元，月增 2.0%，年減 4.0%。義隆電表示，新台幣匯率較上月的波動較為緩和，但受關稅不確定影響，雖進入旺季，客戶拉貨較以往審慎，並持續觀察市場變化。公司持續強化客戶溝通，靈活調整以穩定供應。

義隆電表示，6月各產品線的內容如下:觸控板模組占49%，觸控螢幕晶片營收占25%， 指紋(FP)佔 9%，指向裝置(PST)佔 11%，微控制器營收占3%，其餘是關係企業的營收占3%，觸控應用(包括生物辨識的應用)佔當月合併營收的 83%，非觸控營收 則佔 17%。

義隆進一步表示，第2季進入消費性電子傳統旺季，儘管關稅政策變動為總體經濟帶來不確定性，但受惠於庫存回歸健康水位，整體訂單與出貨仍維持穩定。短期內，為協助部分客戶降低關稅衝擊，公司彈性調整出貨節奏並配合規劃生產需求。雖然市場雜音仍在， 公司對企業換機潮保持信心。微軟 Windows 10 終止技術支援，不再提供安全及 功能更新後，將加速具備資安功能(如指紋辨識)設備的導入，強化資料保護。此 外，公司也積極配合客戶拓展 AI 應用，推動 AI 功能導入新機種，與客戶共同規劃 AI PC 未來發展。我們對筆電產業長期成長抱持正向態度，將持續與客戶深化合作、 創造雙贏。

展望 2025 年的筆電市場，義隆電強調，微軟Win 10預計於 2025 年第4季停止技術更新，且AI PC供應鏈漸趨完善，研判換機潮將於 2025 年發生。 實際上，日本市場於2024 年也已啟動換機潮，需求量的增長趨勢有望持續發生。一般市場調查機構也都正面看待市場將溫和成長。綜合上述因素，公司有信心將帶動營運的上揚。

營收 義隆 觸控

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