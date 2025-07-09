企業「數位轉型」刻不容緩！采威董事長蕭哲君：台廠理解仍不足

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
采威董座蕭哲君。記者吳康瑋／攝影
采威董座蕭哲君。記者吳康瑋／攝影

雲端整合服務供應商采威（6868）董事長蕭哲君8日指出，「數位轉型」為當今企業維持成長曲線的關鍵，但目前台灣企業對此的理解仍顯不足。其實，企業要落實「數位轉型」，不僅是只引入「數位工具」就好，而是要從「企業整體運作模式」來著手改變。他強調，唯有從最根本的運作模式開始做改變，才能真正的掌握「數位轉型」的精髓，確實提升企業自身的韌性和安全性。

由數位發展部數位產業署成立的114年度產業數位信任推動工作小組（SIG），為了提升市場企業在資安方面的韌性，正式的推動「資安評級」，並藉此協助台廠企業確實地掌握自身在「資安技術」的成熟度。而作新創總會數位轉型委員會主委暨采威董座蕭哲君為「企業三軸升級論壇」發表演講，而他也向現場眾人分享了數位轉型專家張文男的觀點。

蕭哲君表示，當企業大廠決定進行「數位轉型」時，除了需要注意自身的轉型方向、以及優化目標外，也必須要去思考「是用數位工具進行轉型，還是透過數位科技來促進轉型」，這一點非常重要，而此話一出不僅引發眾人的深思，也點出了思維轉變的重要性。而他補充，企業在數位轉型的不同階段，所需的策略和工具各有不同，因此企業必須根據自身的需求來制定相應的計畫。

針對「數位轉型的重要性」，蕭哲君指出，數位轉型已成為企業發展的關鍵，但目前台灣企業對此的理解仍顯不足。他強調，數位轉型不僅僅是引入數位工具，更是企業整體運作模式的改變。他提到，數位轉型可以提升企業的韌性和安全性，並強調與來賓的互動是此次論壇的核心，因為透過交流，才能更深入地了解企業面臨的挑戰與需求。

企業三軸升級論壇。記者吳康瑋／攝影
企業三軸升級論壇。記者吳康瑋／攝影

董事長 資安 雲端

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