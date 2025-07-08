偉康營收／6月0.62億、月增111.7% 雙核心產線助攻高點

數位身分認證領導商偉康（6865）於8日公布，6月合併營收達0.62億元、月增111.7%、年增23.6%，單月營收大幅增長，繳出亮眼成績單，合併前6個月的營收為2.28億元，年減4.5%。面對來自全球市場的激烈競爭，偉康也啟動私募計劃引進策略性投資人，並期盼能藉此強化技術能量以擴充市場，也展現公司在智慧資安與智能決策領域持續深耕與國際化布局的決心，助攻團隊加速邁向「全球數位轉型領航品牌」的願景。

偉康近年為因應 AI 技術的高速演進，瞄準有關領域持續投入技術研發、深化與國際夥伴及產業生態圈合作，強化顧問服務能量，協助客戶打造AI Ready 的數據與資安架構。而偉康團隊也持續強化智慧資安與智能決策雙軸布局，透過自主研發的 OETH 無密碼身分認證SaaS服務與OETHenticator AI 指紋驗證裝置 ，提供符合國際 FIDO 標準的零信任解決方案，協助企業打造兼具安全性與使用者體驗的數位身分架構。

據悉，偉康目前已廣泛導入政府、金融、製造等產業，更於近期榮獲 2025 智慧創新大賞肯定，突顯智慧資安領域的創新實力。針對智能決策產品線，偉康以 AI 賦能的 Nous 智能決策平台協助企業提升「數據變現力」，協助企業打通數據孤島，整合營運數據，幫助客戶快速掌握關鍵資訊、優化營運流程與市場反應速度，推動以數據驅動決策，推動智慧製造與產業升級。