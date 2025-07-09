泰國、大馬遭課重稅 泰達電、泰金寶受牽連

美國對等關稅第一波揭曉，泰國、緬甸分別被課36%、40%關稅，由於電源龍頭台達電（2308）旗下泰達電是泰國最大台資科技廠，筆電鍵盤一哥群光也在泰國重點布局，代工大廠金寶更以泰國為最大海外生產基地，旗下泰金寶在當地規模大，亞光集團則是緬甸最大台商，隨泰、緬遭課高關稅，牽動相關重量級台廠布局。

上述指標廠涵蓋消費性電子、筆電等關鍵終端應用，關稅議題不容忽視。

台達電持有泰達電逾六成股權，泰達電主要業務為交換式電源供應器、電源系統及車電等。針對關稅議題，台達電董事長鄭平日前表示，關稅對產業衝擊很大，但大部分客戶還是看成本。

泰國是金寶集團最大海外生產基地，目前泰國產能約占總營收比重近50%，金寶泰國廠除生產消費性電子、網通和印表機，也負責伺服器代工，並與集團旗下康舒合作進行充電樁布局。