泰國、大馬遭課重稅 泰達電、泰金寶受牽連
美國對等關稅第一波揭曉，泰國、緬甸分別被課36%、40%關稅，由於電源龍頭台達電（2308）旗下泰達電是泰國最大台資科技廠，筆電鍵盤一哥群光也在泰國重點布局，代工大廠金寶更以泰國為最大海外生產基地，旗下泰金寶在當地規模大，亞光集團則是緬甸最大台商，隨泰、緬遭課高關稅，牽動相關重量級台廠布局。
上述指標廠涵蓋消費性電子、筆電等關鍵終端應用，關稅議題不容忽視。
台達電持有泰達電逾六成股權，泰達電主要業務為交換式電源供應器、電源系統及車電等。針對關稅議題，台達電董事長鄭平日前表示，關稅對產業衝擊很大，但大部分客戶還是看成本。
泰國是金寶集團最大海外生產基地，目前泰國產能約占總營收比重近50%，金寶泰國廠除生產消費性電子、網通和印表機，也負責伺服器代工，並與集團旗下康舒合作進行充電樁布局。
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 Sony Xperia 1 VII旗艦手機爆3災情！台灣官方跟進日本「暫停出貨銷售」
📢 Switch 2上市前搶先玩！這11款遊戲必玩
📢 iPhone 17 Air對決Galaxy S25 Edge！超薄大勝但被爆「其他地方沒這麼驚豔」
📢Windows 10續命大絕又來了！不想升級Win11最後方法曝光 多1年支援
📢 小米手環10開賣！5亮點當千元高CP穿戴裝置 可直攻NFC版本更好用
📢 得獎公布／ASUS TUF Gaming初音未來聯名電競組開箱！鍵鼠全套香翻
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言