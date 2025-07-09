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泰國、大馬遭課重稅 大遷徙效應泡湯 伺服器、低軌衛星全面警戒

經濟日報／ 記者林薏茹尹慧中蕭君暉／台北報導
伺服器示意圖。圖／AI生成
伺服器示意圖。圖／AI生成

美國公布第一波對等關稅名單，台商重要據點泰國、馬來西亞稅率分別為36%、25%，在兩國設廠的電子業緊張，尤其AI伺服器與低軌衛星兩大產業承壓，加上之前傳出美國有意收緊AI晶片出口到泰國與大馬的管制，廣達（2382）、緯穎、華通、萬泰科等涵蓋組裝、PCB與連接線等產業全面警戒。

AI伺服器大廠廣達2019年在泰國設廠，以因應客戶分散產能需求，目前泰國產能包括伺服器、消費性電子及筆電等產品線，在台灣、泰國各有五成伺服器表面黏著技術（SMT）產能，泰國也有L6（伺服器主機板）產能。

據了解，廣達泰國廠原先主要是為生產Chromebook及其他消費性產品，但客戶訂單不如預期，廣達因此擴大當地伺服器產能，同時爭取筆電代工訂單。

對於泰國關稅出爐，廣達認為，目前泰國政府仍與美國川普政府進行協商中，仍要看後續結果，未來在生產布局上若需調整，還是要看客戶想法。

業界人士認為，先前因美中貿易戰，代工廠已陸續將產能「大遷徙」至東南亞

如今川普關稅大刀再揮向各國，看起來無論產能遷移至哪個國家，都會受到關稅影響，成本上揚已是無法避免的事。

另一家AI伺服器大廠緯穎在馬來西亞柔佛州擁有龐大產能，為緯穎在亞太區最主要的出貨地，具備從伺服器主機板到整機櫃組裝的完整交付能力，但主要供應東南亞地區雲端服務需求，出貨至美國的產能仍來自墨西哥廠區。

低軌衛星方面，由於產業龍頭SpaceX先前要求供應鏈逐步降低大陸生產比重，前往泰國設廠，包括華通、萬泰科等台商都在泰國重點布局，華通先前更受惠泰國廠接單暢旺，成為市場討論焦點。

如今，泰國恐面臨美國課徵36%對等關稅，稅率在東南亞主要國家中算高，重押泰國投資的台商恐「中招」。

不過包括PCB龍頭臻鼎-KY、欣興等PCB相關大廠昨天均強調，目前接單正常，泰國布局維持不變。

伺服器 東南亞 泰國

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