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家登董事長邱銘乾批老美 把我們當丫鬟

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導

美國公布第一波對14國的對等關稅，調高日本稅率1個百分點至25%，南韓維持為25%，家登（3680）董事長邱銘乾昨（8）日大喊「不妙」，直言台灣稅率低於日本的機率恐不高，但台灣半導體龍頭廠已加碼美國千億美元投資，若台灣稅率比25%還高，不禁讓人感嘆「我們好像被當成奴婢丫鬟對待。」

媒體詢問美國商務部長盧特尼克在當地聽證會指出，希望所有半導體供應鏈都搬回美國的議題，邱銘乾直言回應：「好像真的都把大家當成丫鬟」。

邱銘乾表示，目前全球晶片貿易並沒有課徵關稅，關稅是每個國家衡量利益所談定的稅率，但川普政府拿來當作談判武器，勢必會增加貿易成本。

媒體詢問半導體關稅議題影響，邱銘乾說，目前不清楚美方認定是針對成品還是半成品課稅，但他個人感受到，客戶對美國布局力道加強並且更為積極，亞利桑那州政府也積極邀請家登赴美設廠。

邱銘乾直言，美國製造業已完全空洞化，美國缺乏台灣一年365天、每天24小時密集工作的高階工程師人才，後續要如何推進半導體製造產業，將是台廠能否能順利在美國投資生產的關鍵。邱銘乾強調，家登生產的半導體晶圓傳載產品在某大客戶占比相當高，出口貿易也多採用離岸報價，由客戶自行承擔運輸所需運費、保險，這些購買者大多有預算的考量。

半導體 美國商務部 關稅

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