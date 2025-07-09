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台積大聯盟要角 家登下修展望…坦言關稅、匯率影響大

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導
家登董事長邱銘乾。聯合報系資料照
家登董事長邱銘乾。聯合報系資料照

台積電大聯盟成員、晶圓傳載方案供應大廠家登（3680）董事長邱銘乾昨（8）日表示，受關稅戰、匯率波動等因素影響，原本年初樂觀預期該公司今年營收衝百億元的目標面臨修正。他直言：「大環境不佳，若現在還這麼樂觀，會有風險，還是保守為宜」。

家登提供的晶圓傳載方案，是晶圓製造重要的耗材，客戶涵蓋台積電、英特爾、三星等半導體巨頭，是半導體大廠衝刺先進製程的重要夥伴。家登現為大中華區晶圓傳載方案龍頭，邱銘乾示警當下環境不容樂觀，是台積電大聯盟成員當中，第一家下調今年展望的指標廠。

台積電將於下周四（17日）舉辦法說會，身為台積電大聯盟要員的家登下修營運展望，為市場拋出震撼彈。

家登昨天舉辦集團位於新北市土城的「家崎大樓」落成啟用典禮，該大樓將作為家登集團後續研發與生產新據點。

邱銘乾會前受訪，釋出最新營運展望，並坦言公司對後市轉趨保守。

家登受惠於主要客戶成長動能強勁，與客戶群一起成長，2024年營收65.45億元，創新高，年增約29%。邱銘乾坦言，去年與今年初原本訂下2025年營收挑戰百億元的樂觀目標，目前看來無法再這麼樂觀。

他強調，內部目標是微幅調整，不是說修正30%至40%，而是略為修正，主要考量還是因為關稅、匯率等大環境波動。

邱銘乾指出，關稅、匯率對景氣影響大，尤其關稅會影響消費動能，「關稅增加對大家都不是好事」，美國發動關稅戰是全球商業環境最大變數，後續如何發酵要觀察，現階段還是保守為宜。

邱銘乾分析，由於客戶採購有預算制，擔心美國關稅可能會影響客戶採購數量。微軟等雲端服務供應商（CSP）對AI投資是否因而有變動，將是影響半導體需求的關鍵因素，更值得留意。

不過，隨著AI應用陸續出現，算力需求增加趨勢可望維持不變，算力儲備應是軍火競賽，對於半導體產業持續擴充持樂觀看法，但預期關稅對於消費性產品市場將會有很大影響。

匯率方面，邱銘乾坦言，家登本身採自然避險，新台幣波動劇烈，難免會受到影響；此外，台灣半導體業與AI伺服器廠商以出口為主，自然會面臨新台幣升值壓力。

台積電 家登 關稅

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