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緯創6月業績連二月攀峰

經濟日報／ 記者林薏茹／台北報導

緯創集團昨（8）日同步公告營收，緯創（3231）6月合併營收達2,091.82億元，雖然新台幣持續強升，但受惠AI伺服器出貨放量，加上筆電季底拉貨動能強勁，營收月增0.37%，年增1.35倍，連二月創新高，且站穩2,000億元大關。

緯創第2季合併營收5,512.92億元，季增近六成，年增1.3倍，為單季營收首度衝破5,000億元，續締新猷。緯創上半年累計營收8,977.77億元，年增87.36%，為歷年同期最佳。

就整體第2季來看，緯創單季筆電出貨590萬台，較首季大增超過兩成，年增15.7%。緯創表示，第2季筆電客戶提前拉貨動能強勁，因關稅不確定性仍高，目前預估第3季筆電、桌機與顯示器出貨將與第2季持平。

AI伺服器方面，緯創看好第3季出貨動能將持續向上，相關營收有望較第2季成長，全年AI伺服器營收目標維持三位數百分比的成長。

緯穎最新營收也同寫佳績，其中，6月、第2季營收同創歷史次高與同期新高，上半年也是同期最佳，累計營收已超越去年全年。

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