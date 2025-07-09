廣達營收猛 寫最旺6月…受惠GB200出貨放量
代工大廠廣達（2382）昨（8）日公告6月合併營收1,898.68億元，月增18.48%，年增70.56%，受惠輝達GB200 AI伺服器出貨持續放量，營收改寫單月次高、同期新高。
廣達第2季合併營收5,041.21億元，季增3.79%，年增62.6%，首度衝破5,000億元大關，續寫單季新猷。
廣達6月業績無懼新台幣強升逆風，持續成長；上半年累計營收9,897.94億元，年增73.99%，與6月、第2季同步寫下歷年同期最佳成績。
展望下半年筆電出貨動能，廣達認為，因客戶提前拉貨，第1季、第2季筆電出貨都較預期強勁，下半年季節性旺季拉貨動能恐較往年和緩，須審慎保守看待。
廣達6月筆電出貨500萬台，月增31.6%，年增11%；第2季筆電出貨1,210萬台，季增12%，年增3.4%。廣達原先就預估，第2季筆電出貨量將季增高個位數百分比（約7%至9%）、甚至可能更好，第2季實際出貨量季增逾一成，優於預期。
AI伺服器方面，廣達執行副總經理暨雲達總經理楊麒令先前表示，AI伺服器產品與消費性電子不同，上半年並未看到AI伺服器客戶因關稅而提前拉貨、訂單如先前預期，今年營運將逐季平緩走揚，下半年一定比上半年好。
就整體伺服器來看，楊麒令表示，今年通用伺服器需求佳，全年出貨將雙位數成長，AI伺服器維持成長三位數百分比的預期。
廣達首季AI伺服器占整體伺服器營收占比已超過60%，隨著第2季起較高單價的GB200機櫃出貨升溫，AI伺服器占整體伺服器營收占比可望突破七成，全年也將維持相當程度的占比。
廣達目前大部分應收帳款和應付帳款均以美元計價，面對匯率波動往往會相互抵消，具自然避險效果。不過，對於今年4月新台幣近來月月強升，廣達認為，匯率變動較劇烈時，對營收與獲利都會有影響，將持續積極應對。
美系外資最新報告也看好，廣達HGX伺服器接下來幾季出貨仍會持續成長，儘管成長幅度會低於下一代GB200 AI伺服器，但表現還是遠高於預期，預期HGX系統與GB200等AI伺服器，未來幾季出貨量都會同步成長。
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