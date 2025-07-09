國巨好威 第2季合併營收創新高 季增逾5％ 受惠 AI 客戶拉貨

被動元件大廠國巨（2327）昨（8）日公告6月合併營收達110.56億元，月增8.2％、年增10.5％，連續四個月維持百億元以上的水準，帶動第2季合併營收達327.71億元，創單季歷史新高紀錄。

國巨6月營收若以美元計算，單月業績年增幅度達近二成。國巨第2季合併營收327.71億元，季增5.3％，年增4.3％，是單季新高。累計今年上半年合併營收638.75億元，年增6.5％。

國巨指出，6月合併營收月增表現，主要是客戶拉貨動能優於預期，以及工作天數較多等因素所致。

展望未來，地緣政治的重大不確定性依然存在，國巨認為，客戶庫存已逐漸達到健康水平，公司仍將審慎應對未來經濟情況，並密切關注關稅及各國匯率的變化。

國巨董事長陳泰銘先前指出，相較於有些公司的產品較為單一，受到景氣波動影響較大，國巨集團已是全方位零組件的解決方案供應商，在議價能力以及提供給客戶的服務方面都有競爭力。

國巨近期主要訂單動能之一是來自AI應用的需求強勁。國巨先前透露，訂單出貨比（B／B值）比先前在法說會預期還要強，部分產品線的B／B值甚至高達1.2至1.3以上。受惠於AI應用需求大開，產能利用率滿載。

尤其AI需要更多鉭電容，帶動相關需求大增。國巨旗下基美已經於6月1日起調高部分鉭電容報價，漲幅達雙位數百分比。隨著訂單湧入、產品組合優化，以及產品平均銷售單價（ASP）拉高，國巨整體營運動能頗強。

對外併購方面，國巨日前已第四度延長收購日本上市公司芝浦電子（Shibaura Electronics）的日期，從原訂7月9日更新為7月15日。

依照國巨提出公開收購芝浦的價格每股6,200日圓計算，整體收購規模上看945.27億日圓（約近新台幣200億元）。

陳泰銘在今年股東會上指出，對收購芝浦「不屈不撓」，目標是取得100％股權。他當時強調，與芝浦是誠心專業展開合作，不僅會將其保護元件技術產品帶入美國和歐洲市場，也有助國巨與芝浦的電子零組件解決方案更為完整。