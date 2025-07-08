中華電信攜手在地團隊舉辦科普公益營隊 用科技點亮偏鄉孩子的未來

中華電信桃園營運處副總經理吳英明昨（7）日率領企業志工團隊，攜手桃園市自造者協會與桃園揚格複式童軍團，在桃園市復興區羅浮國民小學舉辦「我是小小航海王－奇幻科學探險營」，展開為期兩日的偏鄉科普公益營隊，活動邀請復興區羅浮國小、光華國小、義盛國小、霞雲國小等四校約80位學童參與，打造融合科學、文化與科技的航海冒險學習體驗。

本次活動為中華電信自111年起推動的「5G無塑數位再生列車計畫」延伸行動之一，該計畫致力於結合民間企業與在地團體資源，提供多元教育課程與數位學習機會，持續翻轉偏鄉教育落差，實踐企業ESG永續理念，並有蕃薯藤、豆之家食品科技、奇煜科技等企業提供美味點心，讓孩子們在充實的學習旅程中，感受到滿滿的關懷與幸福滋味。

本次營隊透過創意造船挑戰、童軍技能訓練與科技互動體驗等課程，導入「發現、面對、解決」的科學探究方法，引導學童從問題觀察到動手實作，培養邏輯思維與創新解決能力。在「浮力原理與船體設計」課程中，讓孩子們運用回收素材手作紙船，經歷試航與調整的過程，在樂趣中學習科學原理與團隊合作精神。

活動也特別宣導竹林對環境保育的重要性，並設計「竹筷投石器」DIY課程，讓孩子在製作中理解竹材在原民生活中的文化與實用價值。不僅動手操作，更從中學會尊重多元文化、珍惜土地資源，深化文化認同與在地連結。營隊亮點活動包含大型紙船與電動船展示、創意造船競賽、帳篷搭建體驗與數位科技AR（擴增實境）互動，讓孩子們學習生活技能、建立自信心，透過實作與觀察探索，親身感受科技與創意的結合。

中華電信桃園營運處副總經理吳英明表示，「我們期盼透過科技推動教育共融行動，讓偏鄉孩子也能享有與都市學童一樣的科技學習資源與探索機會。這次航海營不僅是學習之旅，也是中華電信實踐ESG永續精神的具體行動。」

羅浮國小校長劉勝國也感謝中華電信與各界夥伴的用心投入。他表示，「原鄉地區的孩子較少有機會參加科技與創客相關營隊，發展資源相對有限。這次中華電信舉辦的『小小航海王』活動，不僅充實了學生的暑假生活，更讓他們接觸到科技與創客教育，激發學習動機，展現原鄉學童的智慧與潛力。」