新一代IBM Power11問世 支持企業級AI推論應用
IBM 8日發表新一代IBM Power伺服器IBM Power11。Power11經過全新設計，在處理器、硬體架構和虛擬化軟體堆疊等領域都有創新，提供企業最為重視的系統可用性、彈性、性能和可擴充性，實現本地或雲端環境的無縫混合建置。
全球眾多企業多年來在IBM Power平台上運行其最重要、數據密集的工作負載，尤其是金融服務、政府機構、醫療與零售業；在台灣除了前述行業，還包括多家知名高科技與電子製造業客戶。
在AI轉型時代，企業面對大量新科技和解決方案的衝擊；根據IDC的報告，至2028年全球預計將有10億支新的邏輯應用程序，不斷激增的企業系統數量造成新的、更大的複雜性。為了協助企業在AI時代保持競爭優勢，IBM Power11提供簡化、具備混合雲的靈活性、與永不停機的營運狀態。
Power11是IBM Power史上最具備「韌性」的伺服器；其正常運作時間達 99.9999%。加上系統維護的「零計畫性停機」、以及內建 IBM Power Cyber Vault可在不到一分鐘內偵測到勒索病毒的威脅，Power11豎立營運持續性的新標竿，妥善應對計畫性與因資安事件造成的營運中斷。
Power11上市將首次同時包含高階、中階和入門級伺服器，以及IBM Cloud上的IBM Power Virtual Server。IBM Power Virtual Server為Power的工作負載提供了一條遷移到雲端環境的「快速道路」，已被認證為RISE with SAP的超大規模雲端服務平台。
此外，Power11也將成為第一個支援IBM Spyre Accelerator的IBM Power伺服器。Spyre是IBM專為複雜AI推論工作負載設計的晶片系統，可協助企業在混合雲環境裡擴展AI應用；預計於2025年第4季推出。在IBM z17（2025年四月推出）與LinuxONE 5（2025年五月推出）大型主機上已經可以見到Spyre AI加速晶片。
透過支援自主運行，Power11做到智能型的效能優化，可減少系統複雜性與提升工作負載效率。與Power95相比，Power11的核心效能提升55%；與Power10相比，Power11入門級和中階系統的核心數量更多，容量也提高45%。藉由Power11效能提升，企業可以取得更高的靈活性和安全能力，透過自動化優化企業流程。
IBM Power11將於2025年7月25日在全球上市。 IBM Spyre加速器預計將於2025年第4季上市。
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