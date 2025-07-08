電信技術中心召開會議 通過林根煌即日起擔任第8屆董事長

數發部轄下財團法人電信技術中心（TTC）今天召開第8屆董事第1次會議，通過由中山大學電機工程學系特聘教授林根煌即日起擔任電信技術中心第8屆董事長，另外也通過台科大資工系系主任鄧惟中將自8月1日起擔任中心執行長。

中央社日前在5月初報導財團法人電信技術中心人事案，TTC今天公告，林根煌現為中山大學電機工程學系特聘教授，專長涵蓋電波傳播、天線技術、電磁相容、行動通訊領域。林根煌長年深耕產官學研合作，將專業知識化為實務應用，為推動資通訊產業發展注入創新動能。

鄧惟中現為台灣科技大學資訊工程系系主任，TTC指出，鄧惟中專精於資訊工程領域，研究範疇包含網路通訊協定、資訊安全、網路安全及虛擬實境等技術，鄧惟中也具備豐富領導管理經驗，展現兼容並進的科技專業與策略思維。