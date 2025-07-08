快訊

救援遇水庫放水致1民眾、3警消命危？翡翠水庫管理局發聲澄清

「要怎麼睡覺？」川普擠牙膏式宣布新關稅 中經院長預期台灣關稅落在這區間

聽新聞
0:00 / 0:00

英業達新廠開幕 泰國前總理戴克辛出席

中央社／ 曼谷8日專電
英業達電子（泰國）有限公司新廠8日舉行開幕典禮，駐泰代表張俊福（左4）和泰國前總理戴克辛（Thaksin Shinawatra）（左5）都受邀出席。駐泰代表處提供／中央社
英業達電子（泰國）有限公司新廠8日舉行開幕典禮，駐泰代表張俊福（左4）和泰國前總理戴克辛（Thaksin Shinawatra）（左5）都受邀出席。駐泰代表處提供／中央社

英業達電子今天在泰國舉行新廠開幕典禮，泰國前總理戴克辛受邀出席；駐泰代表張俊福指出，近年地緣政治與供應鏈重組推動全球產業加速轉型，英業達在泰國的拓展將有助於深化區域供應鏈合作。

駐泰代表處發布新聞稿指出，英業達電子（泰國）今天舉行新廠開幕典禮，駐泰代表張俊福受邀出席。泰國前總理戴克辛（Thaksin Shinawatra）和泰國投資促進委員會（BOI）秘書長納利（Narit Therdsteerasukdi）也受邀出席，見證台泰產業合作的重要里程碑。

英業達總經理蔡枝安在典禮中致詞表示，英業達作為全球領先的電子製造服務供應商，選擇在泰國設立新廠，不僅看重泰國優越的地理位置與完整的產業基礎，更肯定泰國市場潛力充沛、人才素質優異；未來泰國新廠將成為英業達在亞洲的重要生產與物流樞紐，進一步強化全球營運韌性與服務能力。

張俊福則說，近年地緣政治與供應鏈重組推動全球產業加速轉型，台灣企業也積極調整全球產能配置，配合國際客戶需求，深入布局東協市場，尤其泰國更是台商海外發展的關鍵節點。

張俊福提到，隨著AI應用快速成長，AI伺服器與智慧筆電需求持續攀升，英業達長期在筆記型電腦與伺服器設計製造領域居於全球領導地位，未來在泰國的拓展將有助於深化區域供應鏈合作，拓展國際市場商機，為台灣推動新南向政策注入堅實力量。

戴克辛致詞時表示，針對當前國際政經挑戰，特別是美國總統川普提出的對等關稅政策，無需過度憂慮，可以視為談判策略的一環，相信最終泰美雙方將找到互利共贏的合作空間，戴克辛希望投資者持續信賴泰國並深耕發展。

典禮最後在蔡枝安、張俊福及與會人士共同參與的植樹儀式中圓滿落幕。

AI 泰國 英業達

延伸閱讀

英業達營收／6月632.7億元、年增24.2% 登全年高點

川普關稅仍高達36% 泰國擬對9成美國進口商品大幅減稅

談判未果？面臨川普36%關稅未變 泰代理總理盼達成「更佳協議」

深耕東協 聯合再生再度亮相泰國國際再生能源周

相關新聞

英業達新廠開幕 泰國前總理戴克辛出席

英業達電子今天在泰國舉行新廠開幕典禮，泰國前總理戴克辛受邀出席；駐泰代表張俊福指出，近年地緣政治與供應鏈重組推動全球產業...

資安風險升溫 偉康連泓鈞：掌握「矛」與「盾」最重要

面對席捲全球製造業的AI巨浪及衍生的各種「資安」威脅，數位身份認證領導商偉康（6865）持續透過自研產品「零信任解決方案...

台廠數位轉型藏挑戰 采威董座蕭哲君：創新應變力為關鍵

面對席捲全球製造業的AI巨浪，台廠企業為提升自身競爭力，也將數位轉型與資安防護視為首要任務。

力旺子公司熵碼科技後量子密碼學演算法 通過美國NIST CAVP認證

力旺子公司熵碼科技（PUFsecurity）今日宣布，其自研後量子密碼學（Post-Quantum Cryptograp...

離岸太陽能浮台遭颱風吹散 旭東環保股價跌！發聲明對財務無重大影響

屏東縣佳冬鄉沿岸海域的離岸太陽光電系統浮台，在丹娜絲颱風期間被吹散，負責的旭東環保科技公司今日股價大跌16.57%，連忙...

傳特斯拉將暫停生產 Optimus技術瓶頸將引領人型機器人產業轉型

近期中國大陸供應鏈傳出特斯拉將暫停生產人型機器人Optimus的消息，根據TrendForce分析，特斯拉目前主要面臨產...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。