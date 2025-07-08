英業達新廠開幕 泰國前總理戴克辛出席

英業達電子今天在泰國舉行新廠開幕典禮，泰國前總理戴克辛受邀出席；駐泰代表張俊福指出，近年地緣政治與供應鏈重組推動全球產業加速轉型，英業達在泰國的拓展將有助於深化區域供應鏈合作。

駐泰代表處發布新聞稿指出，英業達電子（泰國）今天舉行新廠開幕典禮，駐泰代表張俊福受邀出席。泰國前總理戴克辛（Thaksin Shinawatra）和泰國投資促進委員會（BOI）秘書長納利（Narit Therdsteerasukdi）也受邀出席，見證台泰產業合作的重要里程碑。

英業達總經理蔡枝安在典禮中致詞表示，英業達作為全球領先的電子製造服務供應商，選擇在泰國設立新廠，不僅看重泰國優越的地理位置與完整的產業基礎，更肯定泰國市場潛力充沛、人才素質優異；未來泰國新廠將成為英業達在亞洲的重要生產與物流樞紐，進一步強化全球營運韌性與服務能力。

張俊福則說，近年地緣政治與供應鏈重組推動全球產業加速轉型，台灣企業也積極調整全球產能配置，配合國際客戶需求，深入布局東協市場，尤其泰國更是台商海外發展的關鍵節點。

張俊福提到，隨著AI應用快速成長，AI伺服器與智慧筆電需求持續攀升，英業達長期在筆記型電腦與伺服器設計製造領域居於全球領導地位，未來在泰國的拓展將有助於深化區域供應鏈合作，拓展國際市場商機，為台灣推動新南向政策注入堅實力量。

戴克辛致詞時表示，針對當前國際政經挑戰，特別是美國總統川普提出的對等關稅政策，無需過度憂慮，可以視為談判策略的一環，相信最終泰美雙方將找到互利共贏的合作空間，戴克辛希望投資者持續信賴泰國並深耕發展。

典禮最後在蔡枝安、張俊福及與會人士共同參與的植樹儀式中圓滿落幕。