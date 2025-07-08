資安風險升溫 偉康連泓鈞：掌握「矛」與「盾」最重要

面對席捲全球製造業的AI巨浪及衍生的各種「資安」威脅，數位身份認證領導商偉康（6865）持續透過自研產品「零信任解決方案」，確實的替所有企業用戶，打造出一道厚實的「零信任防護網」，而偉康董事長連泓鈞8日以新創總會數位轉型委員會執行長的身分，出席「企業三軸升級論壇」，並分享了偉康團隊在數位轉型及資安領域的實戰經驗。

連泓鈞表示，企業大廠能否掌握「矛（數據力）與盾（資安力）」格外重要，事實上在面對「數位化浪潮」時，安全與數據力將會成為數位轉型企業韌性最重要的後盾。

企業轉型與資安議題

隨著生成式AI迅速發展，駭客手法也變得更加複雜，而偉康憑藉旗下「OETH智慧資安」與「Nous智能決策」雙核心產品線，以及自主研發的OETH無密碼身分認證SaaS服務與OETHenticator AI指紋驗證裝置，為企業客戶帶來最安全的資訊環境，面對席捲全球的數位化浪潮，連泓鈞直言，資安是當前企業面臨的一大挑戰，尤其在AI技術快速發展的背景下，如何有效應對資安威脅也成為了關鍵。

據悉，台廠企業近年在數位發展部數位產業署成立的114年度產業數位信任推動工作小組（SIG）的積極推廣之下，已逐漸對「數位轉型」等概念，逐步建立起更加清晰的理解。面對全球市場數位化的趨勢，連泓鈞表示，偉康在過去30年中，持續專注於資訊安全與數據治理等領域的布局，同時也提供給合作的企業客戶，符合國際FIDO標準的零信任解決方案，實際協助其打造兼具安全性與使用者體驗的數位身分架構。

連泓鈞分享，偉康團隊在產品開發的過程中，也積極與國際接軌，並取得多項國際標準認證，以提升產品競爭力。此外，公司也參與了多場黑客松比賽，並獲得多項獎項，充分的展現出自身在資安領域的實力。他也分享了一些成功的數位轉型案例，包括輝瑞在2019年成立的數位平台，該平台利用雲端技術和AI加速疫苗研發，僅用三周時間就完成了全球工廠的整合，展現了數位轉型的巨大潛力。

同時連泓鈞也提到，供應鏈的資安問題也不容忽視，以豐田為例，因供應鏈受到駭客攻擊，導致生產力大幅下降。這一事件凸顯了企業在資訊安全上的防護需求，尤其是在供應鏈管理上。在談到數據治理時，連泓鈞則強調，企業需要有效整合內部數據，以支援AI的運用和決策。他指出，數據的整備和治理是企業成功轉型的基石，並分享了偉康如何協助客戶建立數據治理平台，以提升數據的準確性和可靠性。

面對外界關心「資訊安全領域」在未來的發展中，還有哪些隱藏的挑戰？連泓鈞則提醒，隨著AI技術的進步，資訊安全的威脅也在增加。他警告，當前的密碼破解技術已經可以在短時間內攻破大量密碼，企業必須加強防護措施，以確保資料安全。