台廠數位轉型藏挑戰 采威董座蕭哲君：創新應變力為關鍵

面對席捲全球製造業的AI巨浪，台廠企業為提升自身競爭力，也將數位轉型與資安防護視為首要任務。

針對企業在導入數位轉型過程中可能遇到的痛點與難題，雲端整合服務供應商采威（6868）董事長蕭哲君8日指出，數位轉型雖然是當前企業面臨的重要課題，但在實施過程中，企業常常會遭遇資源不足、技術整合困難及內部抵抗等挑戰，這些因素可能導致轉型進程緩慢甚至失敗；企業必須發揮創新、且靈活應變的能力，根據自身特性制定切實可行的轉型策略，並在業務模式、客戶互動及內部流程上進行全面優化，以克服這些困難。

事實上，全球市場正經歷前所未有的快速變革，特別是在AI 、數位轉型、ESG等浪潮的推動下，各種產業的生態也都逐步改變、重塑，而這也驅動企業競爭力的改變，而企業大廠為了迎戰數位化的浪潮，除了攜手由數位發展部數位產業署及24個產業公協會成立的114年度產業數位信任推動工作小組（SIG），來掌握自身資安治理成熟度與規劃各項實際的應對措施外，在新創方面也有包括全國創新創業總會等組織、平台的大力支持，進一步強化台廠企業自身的競爭力。

對此，蕭哲君作為新創總會旗下數位轉型委員會的主委，不僅具有超過20多年資通訊經驗，同時也專精在數位轉型與AI應用等技術布局，而他深耕資訊領域已超過20年的時間，也讓他在市場上獲得了「中台灣資訊業霸主」的美稱，而他今日親自現身「企業三軸升級論壇」，並以「以數位韌性打造智慧營 運轉型引擎」為題，帶來他對數位轉型的見解與未來展望。

蕭哲君強調，數位轉型不僅涉及技術的引入，更需要企業在整體運營上進行系統性的調整。他提到，政府提供的資源對於企業數位轉型至關重要，特別是中小企業應善用相關補助，以降低轉型成本並提高競爭力。他呼籲企業主積極尋求政府的支持，將其視為轉型過程中的一個重要資源，這樣才能在激烈的市場競爭中立於不敗之地。

此外，蕭哲君指出，台灣目前的經濟環境面臨挑戰，尤其是匯率波動對製造業利潤的影響。他提醒企業主需對市場變化保持敏感，並提前做好風險管理，以應對可能出現的困難，確保企業的穩定運行。

在談到未來科技時，蕭哲君強調，人工智慧（AI）的重要性，並鼓勵企業利用AI進行數據分析和客戶互動，以提升業務效率和客戶滿意度。他認為，AI技術的應用將為企業帶來新的商機，幫助其在數位化的浪潮中立足。未來，企業應該更加注重數據驅動的決策，利用先進的數據分析工具來預測市場趨勢，從而制定更具前瞻性的商業策略。