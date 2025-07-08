力旺子公司熵碼科技後量子密碼學演算法 通過美國NIST CAVP認證

力旺子公司熵碼科技（PUFsecurity）今日宣布，其自研後量子密碼學（Post-Quantum Cryptography, PQC）演算法已正式通過美國國家標準與技術研究院（NIST）旗下的加密演算法驗證計畫（CAVP）認證，驗證代碼為#39639，涵蓋最新聯邦標準FIPS 203（ML-KEM）與 FIPS 204（ML-DSA）兩大核心演算法。

這項里程碑式的成果，意味著熵碼科技在全球後量子加密標準落地的關鍵時期，已取得完整且可部署的技術實力，為SoC設計者提供可立即導入、兼容傳統與量子抗性的雙模硬體密碼模組，成為晶片產業推動「量子韌性（Quantum-Resilience）」轉型的先行者。

PUFpqc為熵碼科技針對後量子時代打造的旗艦級安全架構，整合NeoPUF、PUFtrng、高效能PQC加速器與創新記憶體設計，提供完整支援NIST PQC標準的硬體密碼解決方案。此次通過CAVP認證的PQC加密引擎，可廣泛應用於Secure Boot、數位簽章、密鑰交換與VPN等資安關鍵應用，涵蓋從車用晶片到物聯網裝置的多樣部署場景。

其中NeoPUF技術能生成每顆晶片唯一的原生密鑰（Inborn Hardware Unique Key），為整個PQC密鑰體系提供根本信任根（Root of Trust）。PUFtrng則提供通過NIST SP 800-90標準測試的真隨機數產生能力，確保在低功耗下也能實現高強度的熵源輸出。

PUFpqc同時採用創新的近記憶體運算（Near-Memory Computing）架構，將PQC加速邏輯與SoC記憶體直接結合，有效降低延遲與功耗，極大提升ML-KEM等高負載PQC任務的執行效率。