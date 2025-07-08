技嘉獲日本軟體服務商「價值約79億」訂單 打造大規模資料中心

日本軟體服務商Datasection於8日宣布與技嘉（2376）旗下技鋼簽署價值約2.72億美元（約新台幣 79.19 億元）的採購合約，技鋼將提供625台搭載輝達（NVIDIA）B200的GPU伺服器G894-SD1-AAX5，協助Datasection在大阪打造亞洲最大規模的資料中心。

Datasection執行長石原典彥（Norihiko Ishihara）表示，此資料中心將可提供超過100 ExaFLOPS的運算效能（FP4），以響應潛在客戶、也就是全球最大雲端服務供應商之一的需求，而這項里程碑式部署，就是將Datasection定位為亞洲重要的AI基礎設施供應商，並啟動向歐洲市場的策略擴張。

Datasection說，集團目前正在推進多個旨在建立AI數據中心的專案，利用配備輝達GPU的超級集群。在為了應對全球輝達GPU的短缺，集團確保了穩定的供應，通過與臺灣伺服器設備供應商的戰略合作夥伴關係。

技鋼副總王俊民表示：「技鋼很榮幸能夠在Datasection部署日本第一個搭載輝達HGX B200 GPU的AI SuperCluster里程碑項目中發揮基礎性作用，透過技鋼科技的工程專業和強大的供應能力，結合Datasection在AI領域的前瞻願景，雙方正在共同加速推動AI轉型的步伐。」