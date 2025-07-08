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離岸太陽能浮台遭颱風吹散 旭東環保股價跌！發聲明對財務無重大影響

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
丹娜絲颱風吹散了屏東縣佳冬鄉沿岸海域的離岸太陽光電系統浮台，大量黑色結構體漂流到海岸上，旭東公司派出大型機具清除。記者潘奕言／攝影
丹娜絲颱風吹散了屏東縣佳冬鄉沿岸海域的離岸太陽光電系統浮台，大量黑色結構體漂流到海岸上，旭東公司派出大型機具清除。記者潘奕言／攝影

屏東縣佳冬鄉沿岸海域的離岸太陽光電系統浮台，在丹娜絲颱風期間被吹散，負責的旭東環保科技公司今日股價大跌16.57%，連忙在公司網站首頁及股市資訊公開觀測站發表聲明，強調此案場尚屬研發階段，太陽能載具回收後亦可再利用，經評估對財務業務無重大影響。

旭東環保為興櫃公司，昨日傳出正在佳冬海域進行的離岸太陽光電系統實驗浮台，被颱風吹散漂流到岸上，遭屏縣府勒令停工並於48小時內完成清除後，股價隨即大跌；今日仍持續下跌，最低為49.4，最後收在55.7，較昨日跌了16.57%，5日內股價掉了24.2%。

今公司緊急在公司網站首頁及股市資訊公開觀測站發表聲明：「本公司位於佳冬外海的離岸太陽能浮台試驗案場，主係用以測試太陽能浮台載具及其圍堰抗風浪之強度，尚無實際發電行為。」

「日前因發現連結設計需再強化正在進行拆除工程，然在拆除期間受到此次丹娜絲颱風影響導致太陽能載具散落，本公司已加派人力盡速清理。針對台灣地區颱風頻繁，未來實驗設備會加強抗風設計，以因應台灣氣候特徵。」

旭東環保也提及，「本公司營運狀況及財務報告均遵循法律規範，公司2024年主要營業收入係來自彰濱工業區之浮動式太陽能載具，此合約亦有發布重大訊息至公開資訊觀測站。」

旭東環保強調，此案場尚屬研發階段，太陽能載具回收後亦可再利用，經評估對財務業務無重大影響。

屏東縣佳冬鄉沿岸海域的離岸太陽光電系統浮台，被丹娜絲颱風吹散，負責的旭東環保科技公司今日在公司網站首頁發表聲明。記者潘奕言／翻攝
屏東縣佳冬鄉沿岸海域的離岸太陽光電系統浮台，被丹娜絲颱風吹散，負責的旭東環保科技公司今日在公司網站首頁發表聲明。記者潘奕言／翻攝
屏東縣佳冬鄉沿岸海域的離岸太陽光電系統浮台，被丹娜絲颱風吹散，負責的旭東環保科技公司今日在股市資訊公開觀測站發表聲明。記者潘奕言／翻攝
屏東縣佳冬鄉沿岸海域的離岸太陽光電系統浮台，被丹娜絲颱風吹散，負責的旭東環保科技公司今日在股市資訊公開觀測站發表聲明。記者潘奕言／翻攝
屏東縣佳冬鄉沿岸海域的離岸太陽光電系統浮台，被丹娜絲颱風吹散，負責的旭東環保科技公司今日股價大跌16.57%。記者潘奕言／翻攝
屏東縣佳冬鄉沿岸海域的離岸太陽光電系統浮台，被丹娜絲颱風吹散，負責的旭東環保科技公司今日股價大跌16.57%。記者潘奕言／翻攝

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