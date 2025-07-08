傳特斯拉將暫停生產 Optimus技術瓶頸將引領人型機器人產業轉型
近期中國大陸供應鏈傳出特斯拉將暫停生產人型機器人Optimus的消息，根據TrendForce分析，特斯拉目前主要面臨產品續航不足和軟硬整合的挑戰，即便能藉由AI優化運動規劃與能耗以改進續航問題，若關節馬達、傳動裝置等硬體架構效率偏低，仍無法突破瓶頸。
此外，此次傳出承載力不足的靈巧手橫跨精密機械、微型致動，以及AI控制的複雜整合，更涉及人類行為模擬，需要更長時間的研發迭代。
TrendForce日前針對人型機器人報告指出，儘管數家指標廠商陸續提出2025年、2026年生產規劃，但若業者無法於年中時定下產品規格，將影響其今年量產目標。以目前情況來看，若特斯拉要維持Optimus的生產計劃，除了精進技術與尋找靈巧手模組新供應商，或將調整產品應用與設計，如往執行家務發展，抑或循Agility Robotics減少人型機器人Digit手部自由度的作法，在設計與實務上取得平衡。
TrendForce認為，雖然暫停生產Optimus引發市場關注，但此事不致於對人型機器人產業造成重大衝擊，反而成為各廠設計修正與技術落地的契機。因人型機器人一定程度上是由終端應用場景決定前端設計需求，即便Optimus在資金、數據、硬體整合皆具優勢，仍未能滿足原規劃之應用任務，反映設計邏輯與實務工況間仍有調適空間，其他人型機器人廠商料將面臨相同問題。因此，產業下階段的競爭焦點將轉向系統整合能力與實際應用驗證成果。
從供應鏈角度分析，暫停生產Optimus對台廠的影響極為有限。首先，特斯拉人型機器人計畫多以內部研發為主，包含馬達、感測器與電控模組等關鍵零組件，主要由美系或自製方案主導，台廠參與度相對不高。
其次，Optimus等人型機器人產品仍屬開發與場域驗證階段，尚未進入商用的大規模出貨與放量生產。即便後續特斯拉維持先前目標，於2025年生產5,000台、2026年50,000台，仍可見初期試產規模有限，對供應商業績貢獻亦相對保守。於此背景下，預料此次暫停生產不會實質衝擊台灣零組件供應鏈，短期內廠商亦無須重新調整資源或生產配置。
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